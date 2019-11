Borse Ue e Piazza affari negative in apertura

Risultano negative in apertura le principali borse Ue, Piazza Affari compresa; pesano le incertezze sul fronte commerciale; USA-Cina in Spagna i socialisti primo partito ma senza maggioranza in parlamento; ad Hong Kong continuano le proteste, con due feriti di cui uno grave.

Rapporti geopolitici e commerciali

Continua la scia di feriti e violenza per le strade di Hong Kong, dove ci sarebbero due persone ferite raggiunti dai colpi di pistola sparati dalla polizia, verso le 7 ore locale (mezzanotte italiana). Secondo i media i due sarebbero stati soccorsi e portati via, e uno dei due è grave.

Le tensioni fra manifestanti e polizia si sarebbero riaccese in seguito alla morte, avvenuta venerdì, dello studente ventiduenne Chow ‘Alex’ Tsz-lok: da quanto si apprende il giovane sarebbe morto dopo i traumi avuti cadendo da un parcheggio, nella notte tra domenica e lunedì scorsi, mentre cercava di sfuggire agli sgomberi della polizia con i lacrimogeni a Tseung Kwan O.

In Spagna continua la situazione di indecisione politica, con le elezioni riconvocate dopo solo sei mesi da quelle precedenti. Il partito socialista si riconferma il primo partito, non ottenendo tuttavia la maggioranza in parlamento, scendendo da 123 a 120 seggi. Il partito popolare è arrivato secondo ottenendo 87 seggi, mentre l’ultra destra di Vox è arrivata terza praticamente raddoppiando i seggi conseguiti (da 24 a 52). Il fatto che l’estrema destra abbia raggiunto un aumento così consistente delle preferenze sarebbe espressione del malcontento rivolto verso gli indipendentisti catalani.

Sempre in ambito politico indiscrezioni provenienti da diverse fonti stampa riportano che alle prossime elezione Statunitensi del 2020 Micheal Bloomberg potrebbe candidarsi fra i democratici.

Sul fronte commerciale si ricorda che la Casa Bianca, poi supportata dalle successive affermazioni del presidente Trump, avrebbe dichiarato di non previsto l’eliminazione/riduzione delle tariffe nella prima intesa che dovrebbe essere firmata da Pechino e Washington; si raffreddano quindi gli animi dopo il precedente vento di ottimismo che circolava sulle prime indiscrezioni di una possibile tregua.

Indicazioni macro

In Giappone gli ordini dei macchinari sono scesi del 2,9% su base mensile, in peggioramento rispetto la precedente contrazione del 2,4% e ben sotto le stime di crescita dello 0,9%; su base annua gli ordinativi sono invece aumentati del 5,1%, riportando un valore peggiore delle stime di crescita a +7,9% ma in ripresa rispetto il precedente tonfo del 14,5%.

In Germania l’indice dei prezzi all’ingrosso si è contratto dello 0,1% su base mensile e del 2,3% su base annua, mentre le precedente rilevazioni sperimentavano cali rispettivi dello 0,4% e dell’1,9%.

Per il proseguo della giornata è atteso il dato sulla produzione industriale italiana di settembre (ore 10:00); per il Regno Unito, gli investimenti delle aziende nel terzo trimestre, la produzione del settore edile di settembre, la produzione industriale e manifatturiera, il saldo della bilancia commerciale e la rilevazione preliminare del Pil relativo al terzo trimestre 2019 (ore 10:30).

Borse

Venerdì le borse USA hanno chiuso in positivo. Lo S&P 500 ha terminato la sessione con un lieve guadagno dello 0,26% a 3.093 punti, il Dow Jones è risultato sulla parità (+0,02%) a 27.681 punti ed il Nasdaq è salito dello 0,48% a 8.475 punti.

Stamane le principali borse asiatiche registrano perdite consistenti, scoraggiate sia dall’allontanamento delle possibilità di stringere un imminente accordo fra USA e Cina, nonché dai continui tumulti che affliggono l’ex protettorato britannico. Il Nikkei ha chiuso in ribasso dello 0,26% mentre, attualmente, il listino di Shanghai e quello di Hong Kong stanno registrando tonfi rispettivi dell’1,83% e del 2,81%.

Intorno alle 9:05 il Ftse Mib risulta in ribasso dello 0,42% a 23.434 punti, il Dax si trova in perdita dello 0,32% a 13.186 punti, il Cac 40 scende dello 0,11% , l’Ibex 35 è in rosso dello 0,31% ed il Ftse 100 risulta in discesa dello 0,58%.

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre intorno a 155 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa l’1,289%.

A livello societario da monitorare Salini Impregilo che è fra la lista delle società selezionate per un imponente progetto da 1,5 miliardi di euro in Australia. Fra le aziende che presentano i risultati intermedi si ricorda Valsoia.