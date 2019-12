Borse Ue e Piazza Affari moderatamente positive

Giornata cauta per Milano e Parigi, mentre Francoforte e Madrid risultano in salita. Questa sera la Fed comunicherà il suo orientamento di politica monetaria, con il consensus che propende per tassi invariati; il MEF ha collocato bot annuali per €6 miliardi con un rendimento negativo a -0,191%; sul fronte commerciale la Cina dovrebbe quantificare l’impegno ad acquistare prodotti agricoli americani in funzione di una riduzione/eliminazione delle tariffe.

Intorno alle 14:00 il Ftse Mib segna un +0,17% a 23.171 punti, il Dax avanza dello 0,43% a 13.127 punti, il Cac viaggia intorno la parità (+0,07%) a 5.851 punti e l’Ibex sale dello 0,62% a 9.379 punti.

Nel Ftse Mib la miglior performance spetta a Pirelli a +1,83%, seguita da Enel a +0,83%, Snam a +0,80%, Unicredit a +0,89% e italgas a +0,74%.

Sul fondo troviamo invece Moncler a -2,11%, Juve a -1,64%, Amplifon a-1,30%, Azimut a -1,14%, Leonardo a -0,90%, Saipem a -0,95%, e Poste a -0,20%

Lo Spread BTP-Bund è a circa 163 punti base, con il decennale italiano intorno all’1,314%.

Il Cambio Eur / Usd scendedello 0,18% a 1,1073 dollari

Il future sul Brent scende dello 0,53% a 64 dollari al barile.