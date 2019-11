Borse Ue e Piazza Affari in rosso all’avvio zavorrate da parole di Trump

Borse Ue e Piazza Affari aprono in rosso; Trump vuole aumentare le tariffe in mancanza di un accordo con la Cina; Senato USA approva provvedimento per la democrazia ed i diritti dei cittadini di Hong Kong, Pechino subito contrariata.

Rapporti geopolitici e commerciali

Per cercare di garantire diritti e democrazia ai cittadini di Hong Kong il senato USA ha approvato all’unanimità il cd “Hong Kong Human Rights and Democracy Act”: l’ex protettorato britannico sta infatti vivendo da mesi una fase di tumulti ed elevata violenza.

Ora il provvedimento passa alla Camera dei rappresentanti, che già il mese scorso aveva approvato la propria versione. Le due camere dovranno prima appianare i punti discordi e solo dopo potranno inviare il suddetto provvedimento al presidente Donald Trump per la sua considerazione. Il Senato ha approvato all’unanimità anche un secondo disegno di legge che vieterebbe l’esportazione di determinati strumenti per il controllo della folla alle forze di polizia di Hong Kong, fra cui gas lacrimogeni, spray al pepe, proiettili di gomma e pistole stordenti.

Pechino, da parte sua, ha risposto immediatamente agli Stati Uniti di non intromettersi nelle questioni della politica interna del paese, e che prenderà le misure necessarie per proteggere la sua sovranità e sicurezza.

Circa la guerra commerciale invece il Tycoon ha affermato che se non si raggiungerà un accordo alzerà ulteriormente i dazi

Indicazioni macro

In Giappone ad ottobre le importazioni si sono contratte del 14,8%, in netto peggioramento rispetto al calo dell’1,5% di settembre ma meno della flessione attesa al 16%; le esportazioni sono invece scese del 9,2%, in peggioramento sia rispetto la diminuzione stimata a -7,6% che la precedente rilevazione a -5,2%. A livello assoluto il saldo della bilancia commerciale mostra un surplus di 17,3 miliardi di yen, molto inferiore rispetto al surplus atteso di 301 miliardi ma in deciso miglioramento rispetto al deficit di 124,8 miliardi di settembre.

In Germania ad ottobre l’indice dei prezzi alla produzione ha subito una contrazione dello 0,2% su base mensile, peggiore delle aspettative di immobilità (0%) e della precedente rilevazione a +0,1%; su base annua è stata registrata una diminuzione dello 0,6%, più forte di quella attesa a -0,4% e rispetto la precedente contrazione dello 0,1%.

Per il resto della giornata è prevista un agenda poco ricca di indicazioni. Nel primo pomeriggio verranno diffusi i dati sulle domande settimanali di mutui (ore 13:00) e le scorte di petrolio greggio (ore 16:30) negli Stati Uniti.

Borse

Ieri le borse USA hanno chiuso con debolezza ed in ordine sparso, con Wall Street che ha ripreso un po di fiato. Lo S&P 500 ha chiuso intorno la parità (-0,05%) a 3.120 punti e il Dow Jones è sceso di un leggero 0,36% a 27.934 punti, mentre il Nasdaq è avanzato cautamente dello 0,24% a 8.570 punti.

Azionario asiatico prevalentemente negativo questa mattina. Tokio ha chiuso in perdita dello 0,62%, mentre Shanghai scende dello 0,78% e Hong Kong arretra dello 0,79%.

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib scende dello 0,54% a 23.202 punti, il Dax si trova in perdita dello 0,67% a 13.131 punti, il Cac 40 arretra dello 0,69% a 5.868 punti, l’Ibex 35 è in rosso dello 0,64% a 9.200 ed il Ftse 100 risulta in discesa dello 0,56% a 7.282 punti.

Sull’obbligazionario lo spread Btp-Bund si aggira intorno a 169 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa l’1,31%.

Il cambio Eur/Usd quota in lieve ribasso dello 0,11% a 1,1066 dollari, mentre il future sul Brent scambia in discesa dello 0,48% a 60,63 dollari la barile.