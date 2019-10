Borse Ue e Piazza affari in ordine sparso in avvio, occhio a FCA-PSA

Le borse europee e piazza affari hanno aperto in ordine sparso; La Fed ha tagliato i tassi mentre la BoJ li ha mantenuti invariati; PMI manifatturiero cinese in contrazione da 6 mesi; occhio alla questione FCA-PSA, poiché ci sarebbe l’intesa sulla fusione

Rapporti geopolitici e commerciali

“Oggi, finalmente, stiamo capendo fino a che livello il Partito comunista cinese è davvero ostile agli Usa e ai nostri valori e come i suoi comportamenti peggiori e le sue parole influiscono su di noi.

E siamo in grado di farlo, grazie alla leadership del presidente (Donald) Trump”: questa la dichiarazione del segretario di Stato americano Mike Pompeo durante un discorso a una cena di gala a New York del think tank dell’Hudson Institute a stampo conservatore. Il capo della diplomazia Usa avrebbe comunque detto che Washington non vuole rompere con la Cina, bensì spingerla ad avere un approccio più “liberale”.

Intanto il governo cileno ha deciso di cancellare il vertice per la cooperazione economica Asia-Pacifico a causa degli ampi tumulti che stanno infiammando il Cile. E proprio in occasione dell’Apec il presidente americano Donald Trump ed il suo omologo cinese Xi Jinping avrebbero dovuto firmare la fase 1 dell’accordo.

Indicazioni macro

Come da attese il “braccio operativo” della Fed, il FOMC, ha tagliato i tassi d’interesse di 25 punti base portandoli nel range 1,50%-1,75%. Si tratterebbe del terzo e forse ultimo intervento sul costo del denaro attuato dagli USA nel corso dell’anno, poiché la Fed avrebbe fatto capire di prendersi una pausa prima di procedere ad un nuovo taglio. “Riteniamo che la politica monetaria sia a un punto buono”, ha affermato il number one della Fed, Jerome Powell. “Continuo ad aspettarmi che l’economia Usa continui ad espandersi a un ritmo moderato” ha aggiunto.

E sulla stessa scia della Fed anche la Hong Kong Shanghai Bank Corporation (HSBC) ha proceduto a tagliare i tassi.

Anche oggi è una giornata all’insegna di importanti indicazioni macro.

Il PMI manifatturiero Cinese ad ottobre mostra un valore in contrazione a 49,3 punti (per il sesto mese di fila), diminuito dai 49,8 punti di settembre ed inferiore alle attese attestatesi a 49,9 punti; Il PMI non manifatturiero si mostra resiliente registrando un valore in espansione a 52,8 punti, risultando in diminuzione rispetto la precedente rilevazione e peggiore delle attese, entrambe pari a 53,7 punti; Il PMI composite è invece sceso da 53,1 a 52 punti.

In Giappone la lettura preliminare della produzione industriale di settembre è salita dell’1,4%, in deciso miglioramento rispetto la precedente contrazione dell’1,2% e nettamente migliore delle aspettative di crescita al +0,4%; su base annua il dato è cresciuto dell’1,1%, anche in tal caso nettamente migliore delle attese e della precedente rilevazione, che sperimentano una contrazione rispettiva a -0,1% e -4,7%. Inoltre, la banca centrale giapponese ha deciso di lasciare invariati il tasso a breve al -0,1%, e il tasso a lungo termine allo 0%, rispettando le attese degli analisti. Ha lasciato poi intendere di esser pronta ad un ulteriore taglio qualora i rischi al ribasso aumentassero.

In Germania le vendite al dettaglio a settembre sono salite dello 0,1% su base mensile, meno della crescita attesa a +0,3% ma in miglioramento rispetto la precedente contrazione a -0,1% (rivista a ribasso da +0,5%); su base tendenziale invece il dato ha registrato un aumento del 3,4%, in aumento rispetto al precedente +3,1% (rivisto a ribasso da +3,2%) ma lievemente al di sotto delle stime di crescita a +3,5%.

A seguire sono previsti: le rilevazioni preliminari del tasso di disoccupazione, dell’inflazione e del Pil relativi all’Italia e alla Zona Euro (fra le ore 10:00 e le ore 12:00); per gli Stati Uniti, le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione, l’indice dei prezzi delle spese per consumi, e redditi, spese e consumi personali (ore 13:30)

Borse

Ieri le Borse USA hanno chiuso sopra la parità, viaggiando sempre intorno a valori massimi. Lo S&P 500 ha terminato in salita dello 0,33% a 3.046 punti, il Dow Jones in verde dello 0,43% a 27.186 punti ed il listino tecnologico a +0,33% con 8.303 punti.

Stamane le principali borse asiatiche risultano in controtendenza, con Tokio ed Hong Kong trainate dall’orientamento espansivo della BoJ e della HSBC.

Il Nikkei ha chiuso in rialzo dello 0,37% mentre, attualmente, Shanghai ed Hong Kong si trovano rispettivamente in perdita dello 0,35% ed in guadagno dello 0,81%.

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib risulta in rialzo dello 0,43% a circa 22.743 punti, il Dax sale di un lieve 0,1%, il Cac 40 si trova poco sotto la parità (-0,08%), l’Ibex 35 scende dello 0,25% ed il Ftse 100 risulta in perdita dello 0,40%.

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre intorno a 144 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa l’1,05%.

A livello societario occhio alla questione FCA-PSA, poiché ci sarebbe l’intesa sulla fusione.