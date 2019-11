Borse Ue e Piazza Affari in moderato rialzo

Permangono le incertezze sul fronte commerciale USA-Cina, nonostante Liu He abbia esortato i negoziatori statunitensi ad un nuovo round di colloqui. Dall’economia dell’eurozona non provengono inoltre dati molto incoraggianti, dove gli indici dei PMI manifatturieri mostrano valori in contrazione da circa un anno in Germania e in tutta Eurolandia.

Nonostante ciò i listini europei si muovono in moderato rialzo.

Intorno alle 13:55 il Ftse Mib sale dello 0,23% a 23.332 punti, il Dax avanza dello 0,24% a 13.168 punti, il Cac guadagna lo 0,35% a 5.901 punti e l’Ibex è quello che registra la miglior performance, in verde dello 0,46% a 9.256 punti.

Il top performer del nostro listino è Diasorin con un forte rialzo del 2,60%, seguita subito dopo da Tenaris a +2,33%. Molto bene anche Fineco a +1,72%, STM a +1,40%,Cnh Industrial a +1,5%, Saipem a +1,29%, Amplifon a +1,36%, Azimut a +1,14% e Exor a +1%.

Sul fondo del Ftse Mib troviamo BPER Banca in discesa del 2,88%. Male anche Juventus a -0,7%

Lo Spread BPT-Bund si trova a circa 163 punti base, con il decennale italiano a 1,281%.

Il Cambio Eur / Usd scambia sulla parità (-0,02%) 0,10% a 1,1054 dollari

Anche il future sul Brent staziona intorno la parità (+0,02%) a 63,98 dollari al barile