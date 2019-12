Borse Ue e Piazza affari con segno + nel primo pomeriggio

Nel primo pomeriggio i principali listini europei mostrano segni positivi, spinti anche dagli aggiornamenti sul fronte commerciale USA-Cina per cui vi siano dei progressi nei colloqui in corso. Il Pil della Zona euro nel terzo trimestre 2019 cresce confermando quanto atteso dal consensus ed in linea alla stima flash, mentre l’occupazione ad ottobre cresce leggermente.

In Italia il settore moda e lusso è in fermento grazie all’interesse di Kering per Moncler.

Intorno alle 13:50 il Ftse Mib sale dello 0,41% a 23.129 punti, il Dax staziona sulla parità a 13.136 punti, il Cac guadagna lo 0,68% a 5.838 punti e l’Ibex risulta in verde dello 0,37% a 9.3105punti.

A trainare il rialzo del listino in testa troviamo il rally di Moncler a +8,19% (grazie all’interesse di Kering), seguita dalla brillante performance di Salvatore Ferragamo a +7,12%. Brillano anche Prysmian a +2,44% (che ha stretto un accordo di fornitura con Equinor), Juve a +1,89%, Leonardo a +1,83% e Pirelli a +1,1% (non male anche Diasorin, Eni, Fineco e Recordati).

Sul fondo del listino troviamo Poste a -1%, seguita da Atlantia a -0,80%, FCA a -0,66%, Amplifon a -0,60% e Telecom Italia a -0,5%

Lo Spread BTP-Bund è a circa 171 punti base, con il decennale italiano intorno all’1,413%.

Il Cambio Eur / Usd sale dello 0,19% sulla parità a 1,1098 dollari

Il future sul Brent balza del 0,81% a 63,51 dollari al barile.