Borse Ue e Piazza Affari caute in avvio, si guarda ai PMI servizi

Borse Ue e Piazza Affari risultano caute in avvio; Pechino vuole abolizione dei dazi per firmare la fase uno dell’accordo; in Italia la stagione delle trimestrali si accende con i conti di alcuni bancari; occhio ai PMI servizi dei paesi della zona euro

Rapporti geopolitici e commerciali

Dopo l’ottimismo che aveva diffuso ieri la notizia per cui Stati Uniti e Cina fossero vicini alla firma di una prima intesa gli animi sono stati raffreddati.

Si è appreso infatti che la Cina, come condizione per la firma della fase uno dell’accordo, starebbe pressando gli Stati Uniti per cancellare le tariffe del 15% imposte dal primo settembre su circa 125 miliardi di dollari di prodotti cinesi, nonché quelli del 25% su 250 miliardi di macchinari e semiconduttori. L’obiettivo di Pechino sarebbe la rimozione totale delle tariffe punitive imposte dall’antagonista di Washington.

Si attende ora di sapere quale sia la posizione dell’amministrazione Trump. Si ricorda poi che questa prima intesa doveva essere siglata nel summit dell’Apec in Cile il 15 e 16 novembre, che però è stato cancellato a causa dei tumulti che stanno infiammando il paese. A questo punto il deal potrebbe essere firmato durante il vertice dei paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa) a Brasilia, il 13 e 14 novembre, oppure a Washington.

Indicazioni macro

In Giappone l’indice PMI del settore terziario ad ottobre scende per la prima volta in contrazione da settembre 2016, registrando un valore di 49,7 punti rispetto alla precedente rilevazione a 52,8 punti; il dato sorprende in negativo anche le stime pari a 50,3 punti.

Gli ordini alle fabbriche tedesche a settembre sono saliti dell’1,3% su base mensile, molto più della crescita attesa a +0,1% ed in netto miglioramento rispetto la precedente contrazione a -0,4%; su base annua il dato ha invece assistito ad un tonfo del 5,4%, sebbene minore del calo atteso al -6,3% e della precedente contrazione a -6,7%.

A seguire sono previsti gli indici PMI del settore terziario e composito di ottobre relativo all’Italia (ore 9:45), alla Francia (ore 9:50), alla Germania (ore 9:55) ed all’intera Zona Euro (ore 10:00).

Borse

Si ricordano inoltre il discorso di De Guindos alla BCE (ore 10:00), le vendite al dettaglio della Zona Euro (ore 11:00)e, per gli Stati Uniti, le richieste settimanali di nuovi mutui negli Stati Uniti (ore 13:00), la lettura preliminare della produttività non agricola e del costo della manodopera relativi al terzo trimestre (ore 14:30) e, infine, le scorte di petrolio (ore 16:30)

Martedì le borse USA hanno chiuso poco mosse, viaggiando sempre intorno ai massimi. Lo S&P 500 ha chiuso in territorio lievemente negativo del -0,12% a 3.074 punti, il Dow Jones è salito dello 0,11% a 27.492 punti ed il Nasdaq ha chiuso intorno la parità a 8.434 punti.

Le borse asiatiche questa mattina si trovano in ordine sparso. Il listino di Tokio ha chiuso con un guadagno dello 0,22% mentre quello di Shanghai e di Hong Kong si trovano attualmente in perdita dello 0,43% e rispettivamente intorno la parità.

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib (a 23.316 punti), il Dax ed il Cac ed il Ftse 100 viaggiano intorno la parità, mentre l’Ibex segna un ribasso dello 0,38%.

Intorno alle 9:05 i listini di Milano, Francoforte e Parigi si trovano tutti intorno la parità, senza mostrare una chiara direzionalità; l’Ibex 35 sale moderatamente dello 0,12% mentre il Ftse 100 scende di un lieve 0,12%

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre intorno a 144 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa l’1,14%.

Sul fronte societario prosegue la stagione delle trimestrali, con i conti di Banca Mps, Banco Bpm, Cnh Industrial, Diasorin, Generali, Tod’s e Unicredit. Occhio anche a Poste che ha già diffuso i risultati.