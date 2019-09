Borse Ue e Piazza Affari caute in avvio, attesa la Fed

Le principali borse Europee e Piazza Affari hanno aperto in modo cauto, in attesa che la Fed questa sera comunichi il taglio atteso di 25 punti base dei tassi; il ministro dell’energia saudita ha affermato che la produzione riprenderà a ritmi normali entro fine mese.

Rapporti geopolitici e commerciali

In merito alle tensioni geopolitiche internazionali derivanti da un nuovo attacco avvenuto su due strutture petrolifere della compagnia Saudita Saudi Aramco, il ministro dell’energia Saudita ha affermato che la metà della produzione di petrolio è stata ripristinata; lo stesso ha aggiunto che i normali livelli di produzione e fornitura riprenderanno entro la fine del mese, raggiungendo gli 11 milioni di barili.

Per quanto riguarda l’Italia, in cantiere è previsto un incontro a Roma fra il presidente Conte ed il suo omologo francese Macron.

Dati economici

Ad agosto la bilancia commerciale giapponese presenta un deficit di 136,3 miliardi di Yen. Il dato risulta in miglioramento rispetto al precedente deficit di 250,7 miliardi di Yen e rispetto le stime a 355,9 miliardi. Le importazioni sono scese del 12%, più del calo atteso dell’11,2% ed in netta frenata rispetto alla precedente contrazione dell’1,2%; le esportazioni sono invece diminuite dell’8,2%, più della flessione attesa del 10,9% ed in peggioramento rispetto alla precedente contrazione dell’1,5%.

In Italia le immatricolazioni di auto a luglio sono scese del 10,8% su base mensile, rispetto al calo del 13% di giugno; su base annua il dato è salito di un lieve 0,1% rispetto alla precedente misurazione al -2,1%. Le immatricolazioni di auto in Germania, sempre a luglio, hanno sperimentato un aumento del 2,3% su base mensile rispetto al precedente calo del 2,3%; su base annua si è assistito ad un aumento del 4,7%. In francia il dato si è contratto di ben il 25,4% mese su mese, in peggioramento rispetto al precedente aumento del 19,1%.

A seguire sono previste le seguenti indicazioni macro: fatturato ed ordini industriali italiani a luglio (10:00); per il Regno Unito, l’inflazione e l’indice dei prezzi alla produzione nel mese di agosto (ore 10:30); il saldo della bilancia commerciale italiana a luglio (ore 11:00); per la zona Euro l’inflazione di agosto e la produzione edile di luglio (ore 11:00); negli Stati Uniti, le domande settimanali di mutui (ore 13:00), i permessi di costruzione edile e l’apertura di nuovi cantieri edili ad agosto (ore 14:30) e le scrote di petrolio greggio (ore 16:30).

Nonostante questa giornata fitta di indicazioni macro, l’evento più capace di influenzare i mercati è dato dalla comunicazione delle decisioni di politica monetaria del FOMC (ore 20:00) a cui seguirà il discorso del number one della Fed Jerome Powell (ore 20:30). In particolare il mercato si attende con grande probabilità un taglio di 25 punti base dei tassi d’interesse, ad un livello del 2%. Inoltre, da MF si apprende che ieri la Fed ha immesso 53 miliardi di dollari nel sistema finanziario tramite un asta di pronti contro termine (la prima dopo la crisi del 2007-2009); ad essa, questa notte, seguirà un’altra asta di pronti contro termine dal controvalore di 75 miliardi di dollari.

Borse

A seguito delle parole del ministro dell’energia saudita i prezzi del petrolio sono scesi, con il WTI a circa 59,2 dollari.

Le borse USA ieri hanno chiuso in territorio positivo. Lo S&P500 ha concluso la sessione in rialzo dello 0,26%, il Dow Jones in salita di un moderato 0,13% ed il Nasdaq a +0,40%.

Caute ed in ordine sparso le borse asiatiche, ancora intimorite dagli attacchi alle strutture petrolifere saudite ed in attesa che la Fed si pronunci questa sera. Tokio ha chiuso in perdita dello 0,18% mentre, attualmente, Hong Kong viaggia intorno la parità e Shanghai risulta in territorio positivo per lo 0,23%.

Intorno alle 9:05 il Ftse Mib risulta in ribasso di appena lo 0,09% a 21.782 punti, il Dax consegue una discesa dello 0,1%, il Cac 40 perde lo 0,13%, l’Ibex 35 in controtendenza guadagno lo 0,14% ed il Ftse risulta in negativo dello 0,19%

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre più o meno stabile intorno ad un valore di 141 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa lo 0,93%.