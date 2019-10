Borse Ue e Piazza Affari aprono toniche. Focus sulll’indice Zew tedesco che monitora il sentiment dell’economia; Banca d’italia pubblica l’aggiornamento sul debito pubblico italiano.

Rapporti geopolitici e commerciali

Circa l’intesa parziale raggiunta da Stati Uniti e Cina, denominata “fase 1”, vi è da rilevare che Pechino vorrebbe effettuare ulteriori colloqui prima di firmare l’accordo.

Secondo fonti di Bloomberg informate dei fatti il vice premier Liu He vorrebbe guidare una delegazione negli USA a fine mese per discutere i dettagli, come ad esempio l’abolizione dell’aumento delle tariffe previsto per dicembre secondo le indiscrezioni trapelate. Alcuni analisti rimangono scettici, accostando i progressi fatti più ad una tregua che ad un intesa commerciale.

Sul fronte medio orientale il presidente Trump ha firmato il decreto che autorizza gli Stati Uniti ad imporre sanzioni a ex ministri del governo turco (della difesa, dell’interno e dell’energia) coinvolti nelle azioni militari nel nord est della Siria. Il tutto però mentre gli Stati Uniti decidono di ritirare le truppe dal territorio Siriano lasciando il popolo curdo in balia dell’offensiva turca. “Dopo aver sconfitto l’Isis, ho fondamentalmente portato le nostre truppe fuori dalla Siria. Lasciamo che la Siria e Assad proteggano i curdi e combattano la Turchia per la loro terra”, avrebbe affermato Donald Trump.

Indicazioni macro

In Cina l’inflazione a settembre è salita dello 0,9% su base mensile, leggermente oltre le attese e la precedente rilevazione, entrambe pari a +0,7%. Su base annua l’indice dei prezzi al consumo è cresciuto del 3% (ai massimi dal 2013 ma a causa del vertiginoso aumento dei prezzi della carne suina), in lieve accelerazione rispetto al consensus (+2,9%) e alla misurazione di agosto (+2,8%). L’indice dei prezzi alla produzione ha invece sperimentato una flessione dell’1,2%, centrando le stime degli analisti ed in frenata rispetto la precedente misurazione in calo a -0,8%.

In Giappone la produzione industriale del mese di agosto ha conseguito una contrazione mensile dell’1,2%, in linea con le attese degli analisti ed in netto peggioramento rispetto alla precedente crescita dell’1,3%.

L’indice dell’attività terziaria è invece salito dello 0,4% su base mensile, in accelerazione rispetto la precedente crescita a +0,1% ma meno delle attese di aumento a +0,6%.

A settembre, in Francia, l’inflazione si è contratta dello 0,3% su base mensile, in linea con le attese ma in frenata rispetto la precedente crescita dello 0,5%. Su base annua il dato è salito dello 0,9%, anche in tal caso confermando le stime degli analisti ma in lieve frenata rispetto il precedente +1%.

A seguire non è prevista una giornata fitta di indicazioni macro, fra cui comunque si ricordano: l’indice dei redditi medi di agosto, la variazione delle richieste di disoccupazione a settembre ed il tasso di disoccupazione di agosto (ore 10:30) nel Regno Unito; l’indice Zew sul sentiment dell’economia tedesca per il mese di ottobre (ore 11:00); l’indice Empire State Manifacturing di New York di ottobre per gli Stati Uniti (14:30)

Borse

Ieri le borse statunitensi hanno chiuso poco mosse e con debolezza, con perfomance molto simili. Lo S&P500 ha chiuso la sessione in rosso dello 0,14% a un tiro di schippo dai 3.000 punti (più o meno a 2.966 punti), il Dow Jones a -0,11% (a 26.787 punti) ed il Nasdaq in perdita dello 0,1% (a 8.049 punti circa).

Negli Usa è iniziata la stagione dei risultati aziendali del terzo trimestre 2019: attesi per oggi i dati di big del calibro di Goldman Sachs, Blackrock, Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo e Johnson & Johnson.

Le principali borse asiatiche risultano in controtendenza questa mattina. Tokio ha terminato brillando, con una performance al rialzo dell’1,87% dopo esser rimasta chiusa per festa; sul versante opposto, Hong Kong e Shanghai risultano rispettivamente intorno la parità (-0,02%) ed in perdita dello 0,56%.

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib risulta in positivo dello 0,60% a circa 22.230 punti, il Dax registra una salita dello 0,57%, il Cac 40 si trova in verde dello 0,78%, l’Ibex 35 sale dello 0,64% ed il Ftse 100, si trova in positivo dello 0,27%.

A livello societario in Italia, come riporta MF, il nuovo presidente di TIM sarà Salvatore Rossi, ex direttore generale della Banca d’Italia.

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre intorno a 145 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa l’1%.