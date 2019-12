Borse Ue e Piazza Affari aprono sopra la parità, attenzione ai PMI servizi europei

Borse Ue e Piazza Affari in apertura. Le trattative USA-Cina sono in una fase di stallo, e per Trump l’accordo potrebbe anche slittare a dopo le elezioni 2020, mentre lo stesso minaccia dazi per $2,4 miliardi a danno della Francia. In Europa uscirà la carrellata di dati sui PMI servizi della Zona Euro e dei suoi paesi principali

Rapporti geopolitici e commerciali

Durante il vertice della NATO a Londra il Presidente Trump avrebbe espresso l’opinione per cui sarebbe preferibile rimandare l’accordo commerciale a dopo le elezioni presidenziali del 2020; “Non ho una scadenza, no.

In un certo senso penso che sia meglio aspettare fino a dopo le elezioni”, ha detto il Tycoon. Ora il prossimo passo è vedere cosa succederà il 15 dicembre, termine entro il quale si dovrà decidere sull’imposizione di nuovi dazi USA sui beni da importazione cinesi.

La commissione intelligence della camera ha approvato il rapporto sull’impeachment del presidente Donald Trump. Ovviamente, la maggioranza rappresentata dai democratici ha votato a favore, mentre i replubblicani contro. Con tale rapporto verranno scritti gli articoli della messa in stato d’accusa, circa l’abuso di potere e l’intralcio alle indagini da parte di Trump.

L’accusa poggerebbe sul fatto che Trump avrebbe fatto pressioni sul suo omologo ucraino per indagare su Joe Biden, potenziale avversario alle presidenziali, e su suo figlio Hunter. La conclusione del rapporto di 300 pagine è che Trump ha “messo i suoi interessi personali sopra agli interessi della nazione, cercato di minare l’integrità del processo elettorale americano e messo in pericolo la sicurezza nazionale”. “I padri fondatori – scrivono gli estensori del documento di 300 pagine – hanno prescritto un rimedio quando un capo dell’esecutivo mette i suoi interessi personali sopra quelli del Paese: la destituzione”.

Indicazioni macro

In il australiano del terzo trimestre 2019 è cresciuto dello 0,4% rispetto lo scorso trimestre, meno sia delle attese di crescita che della passata rilevazione, entrambi pari a +0,5%. Su base annuo il dato è salito dell’1,7%, centrando le stime ed in miglioramento rispetto la crescita precedente del +1,4%.

A novembre il PMI servizi cinese balza a 53,5 punti dai 51,1 punti di ottobre, risultando ampiamente maggiore delle stime a 51,2 punti. Il PMI composite da 50 a 53,2 punti.

In Giappone il PMI servizi, sempre a novembre, si attesta a 50,3 punti, virando in espansione dai 49,7 punti di ottobre ma tuttavia rivisto lievemente a ribasso dai 50,4 punti della stima preliminare.

In agenda per oggi ci sono diverse indicazione da seguire. In mattinata verranno diffusi i dati sul PMI servizi e composito relativi a novembre della Spagna (ore 9:15), dell’Italia (ore 9:45), della Francia (ore 9:50), della Germania (ore 9:55), della Zona Euro (ore 10:00) e del Regno Unito (ore 10:30). In pomeriggio, saranno comunicati i dati sulle richieste settimanali di mutui (ore 13:00), il sondaggio ADP sulla variazione degli occupati (ore 14:15) e l’indice ISM non manifatturiero di novembre.

Borse

Ieri le borse USA hanno chiuso con segno negativo. Lo S&P 500 ha terminato in discesa dello 0,66% a 3.093 punti, il Dow Jones è arretrato dell’1% a 27.502 punti ed il Nasdaq ha perso lo 0,55% a 8.520 punti.

Le principali borse asiatiche risultano in perdita questa mattina, gelate dalle parole del presidente americano. Tokio ha chiuso in perdita dell’1,05% a 23.153 punti, mentre Shanghai ed Hong Kong stanno scendendo rispettivamente dello 0,23% a 2.878 punti e dell’1,42% a 26.017 punti.

Intorno alle 9:05 il Ftse Mib si trova sulla parità a 22.735 punti, il Dax guadagna lo 0,1% a 13.000 punti, il Cac 40 è a +0,07% a 5.731 punti, l’Ibex 35 avanza dello 0,20% a 9.154 ed il Ftse 100 scende dello 0,23% a 7.142 punti.

Sull’obbligazionario lo spread Btp-Bund si aggira intorno a 173 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa l’1,371%.

Il cambio Eur/Usd scambia intorno la parità (-0,04%) 1,1079 dollari, mentre il future sul Brent scambia in rialzo dello 0,61% a 61,19 dollari la barile.