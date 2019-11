Borse Ue e Piazza Affari aprono positive, piazza affari sopra i 23.000 punti

Borse Ue e Piazza Affari aprono positive; Da monitorare i PMI manifatturieri dei paesi della zona euro; progressi sul fronte commerciale USA-Cina;in Italia vengono diffusi i conti di ferrari

Rapporti geopolitici e commerciali

IL WTO, ossia l’organizzazione mondiale sul commercio, ha stabilito tariffe su 3,6 miliardi di dollari di beni USA a favore della Cina, circa la metà di quanto chiesto inizialmente.

La decisione arriva comunque in un momento delicato, dal momento che Pechino e Washington dovevano firmare una prima intesa commerciale durante il Summit per la Cooperazione Economica Asia Pacifico, l’APEC, cancellato a causa delle proteste fra il popolo ed il governo cileno. Nonostante ciò il segretario al commercio americano, Wilbur Ross, avrebbe affermato che i due paesi stanno facendo progressi circa una prima intesa che potrebbe essere firmata anche questo mese.

E proprio relativamente ad una delle questioni più spinose, quella del colosso delle Tlc Huawei, il funzionario americano avrebbe riferito che le licenze che consentono alle aziende americane di fare affari con Huawei potrebbero arrivare presto.

Vi è da rilevare inoltre che la Cina e altri paesi 16 del Sud Est Asiatico starebbero lavorando per stringere un accordo per la creazione di un blocco commerciale, che diverrebbe il più grande al mondo, rappresentando circa un terzo del prodotto interno lordo globale e quasi la metà della popolazione mondiale. L’India, anche a causa delle tensioni in Kashmir, non avrebbe ancora dato il suo consenso. La Cina non è così riuscita, momentaneamente, a far firmare l’accordo durante il meeting dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) a Bangkok.

Indicazioni macro

La giornata di oggi prevede pochi spunti macroeconomici da seguire. Si ricordano gli indici PMI relativi al settore manifatturiero della Spagna (ore 9:15), dell’Italia (ore 9:45), della Francia (ore 9:50), della Germania (ore 9:55) e della Zona Euro (ore 10:00) del mese di ottobre, nonché il PMI del settore costruzioni del Regno Unito (ore 10:30). A seguire troviamo gli ordini di beni durevoli e delle fabbriche (ore 16:00) degli Stati Uniti a settembre.

Si segnala inoltre, in serata, il primo discorso come presidente della BCE di Christine Lagarde.

Borse

Le borse USA venerdì hanno continuato a viaggiare sui massimi storici. Lo S&P 500 ha terminato in verde dello 0,97% a 3.066 punti, il Dow Jones è salito dell’1,11% a 27,347 punti ed il Nasdaq ha chiuso in rialzo dell’1,13% a 8.386 punti.

Nei mercati azionari asiatici, positivi grazie alla possibilità di un accordo fra Pechino e Washington, Tokio rimane chiusa per la festa della cultura. Shaghai si trova in positivo dello 0,58% mentre il listino di Hong Kong mette a segno un rialzo di ben l’1,75%.

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib risulta in rialzo dello 0,54% sopra la soglia dei 23.000 punti (toccata l’ultima volta a maggio dello scorso anno), il Dax si trova in guadagno dello 0,75%, il Cac 40 sale dello 0,60%, l’Ibex 35 è in verde dello 0,48% ed il Ftse 100 risulta in salita dello 0,49%.

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre intorno a 147 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa l’1,11%.

A livello societario oggi Ferrari comunicherà i conti al mercato