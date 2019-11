Borse Ue e Piazza Affari aprono positive, oggi il discorso di Lagarde

Borse Ue e Piazza Affari aprono positive; previsto in mattinata il discorso della neo presidente della BCE Christine Lagarde; i dati sul Pil tedesco mostrano una debole crescita; Liu He ha esortato le controparti americane ad una nuova tornata di incontri diplomatici mentre la Cina accusa gli USA dell’ennesima dimostrazione di forza per aver navigato nel Mar Meridionale Cinese; oggi Conte incotrerà prima Moscovici e poi in serata Arcelormittal per la questione ex Ilva.

Rapporti geopolitici e commerciali

Secondo delle indiscrezioni provenienti dal WSJ il vice premier Liu He avrebbe invitato il rappresentante del commercio USA Robert Lighthizer e il segretario al Tesoro Steven Mnuchin per una nuova tornata di colloqui

le sue controparti americane a tenere un nuovo round di colloqui sul commercio a Pechino, per cercare di fare progressi nel raggiungimento di un accordo limitato che ridurrebbe le tensioni tra le due economie maggiori del mondo.

È ancora da chiarire se le controparti statunitensi abbiano accettato l’invito, ma sempre secondo il WSJ i funzionari statunitensi sono disposti a incontrarsi con quelli di Pechino.

Nel frattempo, secondo quanto riferito della forze armate USA, due navi della marina militare avrebbero navigato nelle acque del Mar Meridionale Cinese, passando vicino a dei punti nevralgici come Hong Kong e Taiwan. Secondo Pechino questa è l’ennesima dimostrazione di forza degli Stati Uniti, il che potrebbe ulteriormente minare il già fragilissimo equilibrio diplomatico fra i due paesi.

Oggi il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha in programma un incontro con il Commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici; in serata è previsto un altro appuntamento con ArcelorMittal sulla vicenda dell’ex Ilva.

Indicazioni macro

Ad ottobre l’inflazione giapponese è salita di un lieve 0,2% su base annua, in linea alla rilevazione di settembre ed al di sotto delle stime di crescita dello 0,3%. Escludendo i beni alimentari freschi i prezzi al consumo sono cresciuti dello 0,4%, centrando le stime degli analisti e in lieve miglioramento rispetto la precedente crescita a +0,3%.

Sempre in Giappone, a novembre, la rilevazione preliminare del PMI manifatturiero rimane in contrazione a 48,6 punti, risultando in leggero aumento dai 48,4 punti della rilevazione di ottobre.

La lettura flash del PMI servizi preliminare si mostra invece resiliente mostra invece resiliente e pari a 50,4 punti, uscendo dalla “provvisoria” contrazione di 49,7 punti della precedente rilevazione. Il PMI composite preliminare sale invece dai 49,1 punti di ottobre ai 49,9 punti di novembre.

In Germania la lettura finale del Pil relativo al terzo trimestre 2019 mostra una crescita dello 0,1% rispetto il trimestre precedente, in linea alla stima flash ed in miglioramento rispetto la precedente contrazione dello 0,2% (sventando lo spauracchio della recessione tecnica). Su base annua invece, ossia rispetto lo stesso periodo di un anno fa il Pil è cresciuto dell’1%, facendo meglio delle attese di aumento dello 0,5% ed in decisa ripresa rispetto il +0,3% delle precedente rilevazione.

In cantiere per oggi vi sono diverse indicazioni da monitorare fra cui le rilevazioni preliminari del PMI manifatturiero,servizi e composito relativo alla Francia (ore 9:15), alla Germania (ore 9:30), all’intera Zona Euro (ore 10:00), al Regno Unito (ore 10:30) ed agli Stati Uniti (ore 15:45). A seguire sono previsti anche degli indicatori dell’università del Michigan che monitorano il sentiment e l’andamento dell’economia a novembre (ore 16:00).

Si segnala inoltre il discorso della neo presidente della BCE Christine Lagarde (ore 9:30).

Borse

Ieri le borse USA hanno continuano a rifiatare per la terza seduta di fila dopo l’incessante corsa delle ultime settimane, terminando cautamente la sessione. Lo S&P 500 ha chiuso in lieve discesa dello 0,16% a 3.103 punti, il Dow Jones è arretrato dello 0,2% a 27.766 punti ed il Nasdaq è diminuito dello 0,24% a 8.506 punti.

Questa mattina le principali borse asiatiche risultano in controtendenza. Il listino di Tokio ha chiuso in positivo dello 0,32%, mentre quelli di Shanghai ed Hong Kong si dirigono verso la chiusura rispettivamente in perdita dello 0,63% ed in verde dello 0,34%.

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib sale dello 0,33% a 23.355 punti, il Dax si trova in guadagno dello 0,46% a 13.198 punti, il Cac 40 avanza dello 0,43% a 5.906 punti, l’Ibex 35 è in verde dello 0,44% a 9.255 ed il Ftse 100 risulta in salita dello 0,83% a 7.298 punti.

Attenzione FCA che rischia una multa da 6 miliardi per la causa intentata da Gm al Lingotto per presunta corruzione del sindacato Usa Uaw.

Sull’obbligazionario lo spread Btp-Bund si aggira intorno a 162 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa l’1,304%.

Il cambio Eur/Usd quota sulla parità a 1,1059 dollari, mentre il future sul Brent scambia in discesa dello 0,20% a 63,86 dollari la barile.