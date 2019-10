Borse Ue e Piazza Affari aprono positive in attesa di Draghi

Le principali borse europee, Piazza Affari inclusa, hanno aperto in rialzo in attesa dell’ultimo meeting della BCE presieduto da Mario Draghi che, a detta degli analisti continuerà a ribadire l’importanza degli stimoli monetari; non sono invece attesi annunci sul costo del denaro dopo le misure varate precedentemente.

Rapporti geopolitici e commerciali

Circa la questione medio-orientale Trump ha annunciato la revoca delle sanzioni contro la Turchia, dal momento che il paese guidato da Erdogan ha interrotto gli attacchi. Così la Turchia avrebbe comunicato che una nuova offensiva non è più necessaria dal momento che i Curdi sono usciti dalle zone di confine.

“Stamattina il governo della Turchia ha informato la mia amministrazione che fermeranno combattimenti e offensiva in Siria e renderanno il cessate il fuoco permanente”, quindi “ho chiesto al segretario al Tesoro di revocare tutte le sanzioni imposte il 14 ottobre in risposta all’offensiva della Turchia” ha affermato Trump. “L’accordo americano sulla Siria ha permesso di salvare la vita a migliaia di curdi”, ha aggiunto. Rispetto alle truppe USA ritirate, una piccola parte di esse rimarrà a presidio dei giacimenti petroliferi.

Sul fronte Brexit ieri Johnson e Corbyn si sono scontrati in un duello botta-risposta dopo la bocciatura dell’accordo di uscita del Regno Unito. Johnson avrebbe accusato Corbyn di voler solamente posticipare la Brexit per arrivare ad un altro referendum nel 2020 mentre Corbyn, da parte sua, ha controbattuto dicendo che i termini dell’accordo con Bruxelles crea confini con l’Irlanda del Nord e apre le porte alla “deregulation” su lavoro, ambiente e sanità pubblica nel Regno Unito.

Dal lato europeo, il capo negoziatore UE per la Brexit Michel Barnier, ha chiesto al Regno Unito dei chiarimenti sulle prossime mosse da attuare, sottolineando comunque che “spetta all’Unione dei 27 decidere su una proroga”.

Indicazioni macro

In Giappone il super indice -che misura l’evoluzione prospettica dell’economia- ad agosto ha registrato un valore di 91,9 punti, superiore alla stima preliminare di 91,7 punti ma in diminuzione rispetto ai 93,7 punti della precedente rilevazione.

La rilevazione preliminare del PMI manifatturiero di ottobre consegue 48,5 punti, risultando inferiore alle stime di 49,2 punti ed in lieve diminuzione rispetto ai 48,9 punti di settembre. La lettura preliminare del PMI servizi è invece sceso da 52,8 punti agli attuali 50,3 punti.

In cantiere per oggi è prevista una fitta agenda di indicazioni macro, fra cui si ricordano: le rilevazioni preliminari di ottobre degli indici PMI del settore manifatturiero, del settore terziario e composito di Francia (ore 9:15), Germania (ore 9:30), Eurozona (ore 10:00) e Stati Uniti (ore 15:45); sempre per gli Stati Uniti sono previste le domande iniziali settimanali di sussidi di disoccupazione, gli ordinativi di beni durevoli (ore 14:30) e le vendite di nuove abitazioni (ore 16:00).

Il vero market mover è dato dall’ultima riunione della BCE presieduta da Draghi, a cui poi succederà la francese Christine Lagarde. Si ricorda inoltre il meeting della banca centrale turca e norvegese.

Borse

Ieri le borse USA hanno chiuso in leggero rialzo. Lo S&P 500 ha chiuso in verde dello 0,28% a 3004 punti, il Dow Jones a +0,17% con 26.833 punti ed il Nasdaq in lieve salita dello 0,19% a 8.119 punti.

Positive questa mattina le borse asiatiche, ad eccezione di Shangahi. Tokio ha terminato la seduta in rialzo dello 0,55% (a 22.750 punti, ai massimi da circa un anno), mentre Shanghai ed Hong Kong si dirigono verso la chiusura viaggiando rispettivamente intorno la parità (-0,04%) ed in guadagno dello 0,61%.

Intorno alle 9:05 il Ftse Mib risulta in rialzo dello 0,48% a circa 22.458 punti, il Dax registra una salita dello 0,58%, il Cac 40 risulta in guadagno dello 0,47%, l’Ibex 35 è in verde dello 0,30% ed il Ftse 100 sale di un lieve 0,13%.

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre intorno a 143 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa l’1,04%.

Fra i colossi di Piazza Affari si ricordano i risultati di Saipem, Mediobanca e Moncler.