Borse Ue e Piazza affari aprono positive, focus su colloqui USA-Cina

Borse Ue e Piazza affari aprono positive nella speranza del raggiungimento di un accordo commerciale, anche parziale, o quantomeno di una tregua.

Rapporti geopolitici e commerciali

In un Tweet Trump ha affermato che ieri è stata una “grande giornata di negoziati con la Cina”, sottolineando la volontà di Pechino di voler raggiungere un accordo; un funzionario delle Casa Bianca ha addirittura affermato che l’incontro è andato anche meglio del previsto.

Oggi continueranno i colloqui fra le parti delle due superpotenze, ed i mercati come sempre guardano con ottimismo la possibilità di un intesa.

Circa la situazione in Siria, una cordata di deputati repubblicani fra cui Liz Cheeney -figlia dell’ex vicepresidente ha proposto di imporre sanzioni alla Turchia dopo l’avvio di azioni militari contro le milizie curde. Inoltre, rivolgendosi all’Ue, il presidente Erdogan ha minacciato di inviare in europa 3,6 milioni di rifugiati se verranno ostacolate le operazioni di guerra.

Indicazioni macro

L’inflazione tedesca a settembre ha registrato una variazione nulla, in linea con le attese ma lievemente migliore della precedente contrazione del -0,2% (dato rivisto a ribasso dallo 0% precedentemente comunicato); su base annua il valore ha sperimentato una crescita dell’1,2%, centrando le stime degli analisti ed uguale alla precedente crescita. Il dato core ha invece sperimentato una contrazione mensile dello 0,1% ed un aumento annuale dello 0,9%, entrambi in linea con il consensus e con le misurazioni di agosto.

Per la giornata di oggi sono previsti le seguenti indicazioni macro: tre emissioni di BTP per un importo complessivo offerto dal Tesoro pari a 6,5 miliardi di euro (ore 11:45); per gli Stati Uniti, l’indice dei prezzi all’importazione e all’esportazione di settembre (ore 14:30) e la rilevazione preliminare di ottobre degl’indici di fiducia del Michigan (ore 16:00)

Borse

Ieri le borse statunitensi hanno chiuso in positivo, trainate dalla speranza del raggiungimento di un intesa commerciale fra USA e Cina. Lo S&P500 ha terminato la sessione in rialzo dello 0,64%, il Dow Jones in salita dello 0,57% ed il Nasdaq in positivo a +0,60%.

Anche le principali borse asiatiche questa mattina risultano ben intonate, ma molto più euforiche di quelle degli Stati Uniti. Tokio ha chiuso mettendo a segno +1,15%, mentre Shanghai ed Hong Kong attualmente risultano in guadagno rispettivamente dello 0,84% e addirittura del 2,42%.

Intorno alle 9:05 il Ftse Mib risulta in positivo dello 0,27% a circa 21.815 punti, il Dax registra una salita dello 0,76%, il Cac 40 si trova in verde dell’1,27%, l’Ibex 35 sale lievemente dello 0,11% ed il Ftse 100, in controtendenza si trova in negativo dello 0,33%.

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre intorno a 152 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa l’1,04%.