Borse Ue e Piazza Affari aprono positive. Vittoria schiacciante dei democratici ad Hong Kong, mentre gli operatori puntano ancora al perfezionamento della fase 1 dell’accordo commerciale USA-Cina; in Germania da monitorare l’indice IFO.

Rapporti geopolitici e commerciali

Ad Hong Kong si festeggia la decisa vittoria del fronte di opposizione democratico.

Circa 3 milioni di cittadini sono andati alle Urne, e dei 458 seggi totali 388 sono andati a esponenti democratici, ossia 17 dei 18 consigli totali. Nella città, colpita dai continui tumulti che l’attanagliano da mesi si respira quindi aria di cambiamento, di un voto che risulta essere l’espressione degli abitanti della città, una specie di referendum che esprime la sintesi del giudizio dei cittadini sulla gestione dei problemi che affliggono la città.

La governatrice di Hong Kong Karry Lam, che non ha mai ascoltato le richieste dei cittadini gestendo solamente con pugno duro la crisi, assicura che ora il governo ascolterà il voto di Hong Kong, anche se secondo Pechino “Hong Kong è parte integrante della Cina, a prescindere dal risultato elettorale”.

Negli USA il miliardario Mike Bloomberg ha dato la sua candidatura officiale, fra i democratici, per le elezioni presidenziali USA del 2020. Bloomberg ha già avuto esperienza politica, essendo stato sindaco di New York per 12 anni, ed è il proprietario dell’omonima agenzia di stampa.

Sul fronte commerciale gli operatori continuano a vedere positivamente il raggiungimento di un accordo sulla cd fase uno, in cui in primo piano vi sarebbe la cancellazione delle tariffe da parte degli USA e l’impegno cinese all’acquisto di prodotti agricoli americani.

Indicazioni macro

Inizio d’ottava poco ricco di spunti da seguire. Nella mattinata verrà diffuso l’indice IFO sul sentiment e le condizioni dell’economia tedesca a novembre (ore 10:00), mentre nel pomeriggio sono attesi, per gli Stati Uniti, il Chicago national index di ottobre(ore 14:30) e l’indice manifatturiero della Fed di Dallas (ore 16:30).

Borse

Le borse USA venerdì hanno chiuso in lieve salita. Lo S&P 500 ha registrato un +0,22% a 3.110 punti, il Dow Jones è salito dello 0,39% a 27.875 punti ed il Nasdaq ha registrato un lievissimo +0,16% a 8.519 punti.

Listini asiatici positivi stamane, soprattutto quello di Hong Kong in cui si festeggia la vittoria del fronte di opposizione democratico. Il listino di Tokio ha chiuso in guadagno dello 0,78%, mentre ora Shanghai segna un avanzamento dello 0,72% ed Hong Kong balza dell’1,50%

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib sale dello 0,96% a 23.482 punti, il Dax si trova in guadagno dello 0,75% a 13.262 punti, il Cac 40 avanza dello 0,52% a 5.924 punti, l’Ibex 35 è in verde dello 0,64% a 9.314 ed il Ftse 100 risulta in salita dello 0,58% a 7.369 punti.

Sull’obbligazionario lo spread Btp-Bund si aggira intorno a 165 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa l’1,301%.

Il cambio Eur/Usd quota più o meno intorno la parità (+0,09%) a 1,1031 dollari, mentre il future sul Brent scambia in salita dello 0,40% a 62,62 dollari la barile.