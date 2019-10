Borse Ue e Piazza affari aprono poco toniche; gli USA valutano il delisting delle società cinesi da Wall Street e Nasdaq; in Italia si attendono sviluppi sulla manovra.

Rapporti geopolitici e commerciali

Un potenziale accordo USA-Cina sembrerebbe non arrivare mai nonostante le rappresentanze diplomatiche delle due super potenze interessate siano sempre in contatto. Dalle ultime indiscrezioni provenienti da Bloomberg l’amministrazione Trump starebbe valutando il delisting delle società cinesi dalla borse USA, trattandosi di una mossa nell’ambito di un progetto più ampio che ha lo scopo di limitare gli investimenti degli Stati Uniti nel mercato cinese.

Si tratterebbe di una mossa senza precedenti, dal momento che sui listini americani sono quotate più di 150 società cinesi, di cui 11 a controllo statale; al momento della notizia Alibaba e Baidu sono crollate in borsa.

In Italia è attesa la presentazione, da parte del governo italiano, della Nota di Aggiornamento al Def, con la manovra che dovrebbe essere espressa in un controvalore di 30 miliardi per evitare l’aumento dell’Iva da circa 23 miliardi.

Indicazioni macro

In Giappone la rilevazione preliminare della produzione industriale di agosto consegue una flessione dell’1,2% su base mensile, più accentauta della contrazione attesa dello 0,5% ed in peggioramento rispetto alla crescita dell’1,3% di luglio; su base annua il dato ha invece sperimentato un calo del 4,7%, peggiore delle attese di flessione al -3,9% e rispetto la precedente rilevazione in aumento dello 0,7%. Le vendite al dettaglio di agosto sono invece cresciute del 2% su base annua dalla precedente contrazione del 2%, in tal caso battendo le aspettative di aumento dello 0,9%; su base mensile il valore è cresciuto del 4,8% su base mensile, ben oltre il +2,4% atteso dal consensus ed in netto miglioramento rispetto al precedente calo del 2,3%.

L’indice PMI maninfatturiero Markit-Caixin a settembre ha registrato un valore di 51,4 punti (ricordando che valori superiori a 50 indicano espansione, mentre valori inferiori a 50 indicano contrazione), in miglioramento sia rispetto le stime del consensus a 50,2 punti che alla precedente rilevazione di 50,4 punti. Il corrispettivo indice elaborato da Pechino dà invece un’indicazione contrapposta, registrando un valore in contrazione a 49,8 punti; il dato è leggermente migliore delle stime e della precedente rilevazione, entrambe a 49,5 punti.

Il PMI servizi registra un valore di 53,7 punti, inferiore sia alla precedente rilevazione (53,8 punti) che alle stime (53,7 punti). Il PMI composite aumenta lievemente dai 53 punti di agosto ai 53,1 punti di settembre.

In Germania le vendite al dettaglio ad agosto sono aumentate dello 0,5% mensile, centrando le stime degli analisti ed in miglioramento rispetto alla precedente contrazione a -0,8%; a livello annuale sono invece salite del 3,2%, in frenata rispetto la precedente crescita al +5,2%.

A seguire sono previste le seguenti indicazioni: tasso di disoccupazione tedesco di settembre (ore 9:55); il tasso di disoccupazione italiano (ore 10:00) e della zona euro (ore 11:00); nel Regno Unito, il Pil e gli investimenti delle aziende relativi al secondo trimestre (ore 10:30); la rilevazione preliminare dell’inflazione, relativa al mese di settembre, per l’Italia (ore 11:00) e la Germania (ore 14:00);

Borse

Venerdì le Borse USA hanno chiuso in rosso, con lo S&P500, il Dow Jones ed il Nasdaq che hanno terminato in perdita rispettivamente dello 0,53%, dello 0,26% e dell’1,13%.

Contrastate in inizio d’ottava le borse Asiatiche, parzialmente intimorite da una possibile escalation delle tensioni commerciali USA-Cina. Tokio ha terminato in rosso dello 0,56%, trainando con se anche Shanghai che ora sta scendendo dello 0,92%; in controtendenza Hong Kong, si dirige verso la chiusura in guadagno dello 0,5%.

Intorno alle 9:05 il Ftse Mib risulta in discesa dello 0,16% a 21.981 punti, il Dax consegue una perdita dello 0,19%, il Cac 40 registra un ribasso dello 0,13%, l’Ibex 35 si trova in positivo dello 0,11% ed il Ftse risulta in lieve discesa dello 0,04%

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre intorno a 141 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa lo 0,83%.

A livello societario da monitorare Mediaset, in attesa che il Cda diffonda i conti relativi al primo semestre