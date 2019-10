Borse Ue e Piazza Affari aprono poco mosse. Sviluppi sul fronte Brexit. Al centro della legge di bilancio taglio del cuneo fiscale e lotta all’evasione.

Rapporti geopolitici e commerciali

In Italia il Consiglio dei ministri ha dato il via libera salvo intese alla legge di bilancio 2020 ed al decreto fiscale, dando l’ok anche al Documento Programmatico di Bilancio.

Fra le varie misure previste dalla manovra, che dovrebbe valere circa 30 miliardi, si ricorda il taglio del cuneo fiscale a 3 miliardi di euro -che salirà oltre 5 miliardi dal 2021- e la lotta all’evasione fiscale, che prevede entrate fino a 7 miliardi, ma che per ora conta su un importo coperto indicato sui 2,7 miliardi (anche se non è stato ancora misurato il gettito di altre misure).

Per disincentivare l’uso del contante sono state previste multe, all’obbligo di accettare pagamenti con bancomat e carte di credito, è stata associata una multa di 30 euro più il 4% della transazione a chi non dovesse accettare tali tipi di pagamento; contestualmente è stato stabilito di abbassare la soglia del contante da 3000 a 2000 euro, e poi a 1000 euro dal 2022, ed un super bonus per chi utilizza carte di credito.

È stata introdotta una web tax -ribattezzata digital tax- che si prevede possa generare entrate per 600 milioni l’anno, e che prevede: un’aliquota del 3% sui ricavi di soggetti che prestano servizi digitali e che hanno un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro e un ammontare di ricavi derivanti dalla prestazione di servizi digitali non inferiore a 5,5 milioni di euro.

Sul fronte Brexit da segnalare che Boris Johnson avrebbe permesso una frontiera doganale nel Mare d’Irlanda in base a cui l’Irlanda del Nord non farebbe parte del territorio doganale dell’Ue ma, nonostante ciò il codice doganale completo dell’Unione dovrebbe essere applicato nel Mare d’Irlanda.

Indicazioni macro

La banca centrale della Corea del Sud ha tagliato i tassi d’interesse di 25 punti base portandoli all’1,25%.

Fra le altre indicazioni macro in cantiere per oggi troviamo: gli ordinativi le vendite industriali di settembre italiane (ore 10:00); per il Regno Unito l’indice dei prezzi al consumo e l’indice dei prezzi alla produzione di settembre (ore 10:30); l’inflazione italiana e della zona euro a settembre (ore 11:00); relativamente agli Stati Uniti, le domande settimanali di mutui (ore 13:00), le vendite al dettaglio, il livello delle scorte di magazzino ad agosto (ore 16:00) e le scorte settimanali di petrolio (ore 16:30).

Borse

La buona partenza della stagione delle trimestrali in America (vedi i numeri sopra le attese di JP Morgan ad esempio) ieri ha trainato i listini Statunitensi. Lo S&P 500 ha messo a segno un +1%, il Dow Jones è salito dello 0,89% ed il Nasdaq ha terminato in guadagno dell’1,24%.

Risultano contrastate le borse asiatiche, con Tokio che ha chiuso in rialzo dell’1,20% mentre Hong Kong e Shanghai si dirigono verso la chiusura in guadagno dello 0,5% e rispettivamente in perdita dello 0,47%.

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib risulta in lieve discesa dello 0,1% a circa 22.343 punti, il Dax registra valore intorno la parità (+0,06%), il Cac 40 scende di un lieve 0,1%, l’Ibex 35 scende dello 0,43% ed il Ftse 100 registra una perdita dello 0,17%.

Al livello societario da monitorare Fca che a settembre ha registrato un aumento annuale del +12,8% delle immatricolazioni nell’area Ue+Efta a 69.467 unità, leggermente meno del mercato europeo dove le immatricolazioni sono salite del 14,5%su base annua, a quota 1.249.403.

Attenzione anche a Mediaset in seguito alla decisione del giudice di Madrid di sospendere la delibera dell’assemblea straordinaria del 4 settembre sulla fusione fra Mediaset e Mediaset Espana.

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre intorno a 144 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa l’1,03%.