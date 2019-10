Borse Ue e Piazza affari aprono poco mosse, focus sull’incontro USA-Cina

Borse Ue e Piazza affari aprono poco mosse; gli operatori rivolgono l’attenzione al tanto atteso incontro fra funzionari statunitensi e cinesi per discutere della questione commerciale nelle riunioni di giovedì e venerdì di questa settimana.

Rapporti geopolitici e commerciali

Il Tycoon Donald Trump intravede ottimismo nei colloqui con Pechino che avranno luogo giovedì e venerdì di questa settimana, aggiungendo di preferire di voler raggiungere un accordo su tutte le possibili questioni oggetto di scontro piuttosto che un accordo parziale.

Il tutto però mentre l’amministrazione Trump decide di inserire altre 28 società cinesi nella lista nera delle società che hanno il divieto di commerciare con gli Stati Uniti; la motivazione addotta sarebbe la loro implicazione nella violazione dei diritti umani ai danni delle minoranze mussulmane nei pressi della regione dello Xinjiang. Fra le società coinvolte ci sarebbe anche Hikvision una società di videosorveglianza; alla notizia il produttore/fornitore americano di chip Ambarella, che Hikvision annovera fra i clienti, è crollato a Wall Street.

Da rilevare inoltre che ieri, in un audizione parlamentare sul decreto Cyber sicurezza, il presidente di Huawei Italia Luigi de Vecchis ha affermato che la società non vuole essere il capro espiatorio delle tensioni fra USA e Cina. “Se Huawei fosse discriminata chiuderemmo la macchina e lasceremo l’Italia”. “Mi dispiace a doverlo dire ma quei mille impiegati italiani dovrebbero trovarsi un altro lavoro”. Moderando i toni, in una nota ha comunque chiarito che “Huawei non ha alcuna intenzione di lasciare l’Italia, che e’ uno dei mercati piu’ importanti in Europa e nel mondo”, sottolineando “l’impegno nel Paese, sulla base di una presenza di 15 anni all’insegna della collaborazione e della crescita.”

Indicazioni macro

In Cina il PMI servizi di settembre si è attesta a 51,3 punti. Il dato risulta in leggera diminuzione dai 52,1 punti di agosto ed inferiore alle stime di 52 punti.

In Giappone ad agosto i salari sono scesi dello 0,2%, in linea con le attese ma in modo inferiore alla precedente flessione a -1%. Le spese per consumi delle famiglie, sempre ad agosto, sono cresciuti del 2,4% su base mensile, meno dell’aumento atteso a +2,8% ed in miglioramento rispetto la precedente flessione dello 0,9%; su base annua le spese per consumi sono salite dell’1%, meno dell’aumento atteso a +1,2% ma di più della precedente rilevazione a +0,8%.

In Germania la produzione industriale ad agosto è cresciuta dello 0,3% su base mensile, facendo meglio delle attese di una variazione nulla ed in miglioramento rispetto alla contrazione a -0,4% di agosto (dato rivisto da -0,6% precedentemente comunicato); su base annua il dato ha riscontrato una flessione del 4%, risultando lievemente migliore della contrazione attesa a -4,3% e del calo precedente del -4,2%.

A seguire sono previste non molte spunti operativi degni di nota, fra cui: le vendite al dettaglio in Italia ad agosto (ore 10:00); l’indice dei prezzi alla produzione degli Stati Uniti a settembre (ore 14:30);

Borse

Chiusura negativa per le borse Statunitensi in inizio d’ottava. Lo S&P500 ha terminato in rosso dello 0,45%, il Dow Jones in perdita dello 0,36% ed il Nasdaq in negativo dello 0,33%.

Le borse asiatiche stamane risultano positive, con quella cinese tornata operativa dopo una settimana di festa nazionale e quella di Hong Kong riaperta dopo il giorno di festa di Chung Yeung. Tokio ha chiuso in salita praticamente di un punto percentuale mentre, attualmente, Hong Kong e Shanghai si trovano in rialzo rispettivamente dello 0,55% e dello 0,29%.

Intorno alle 9:05 il Ftse Mib risulta poco sotto la parità (-0,07%) a circa 21.637 punti, il Dax scende dello 0,18%, il Cac 40 si aggira intorno la parità, l’Ibex 35 si trova in salita dello 0,13% ed il Ftse registra una perforamance simile a Madrid

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre intorno a 153 punti base, con il rendimento del decennale italiano salito a circa lo 0,97%.