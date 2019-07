Borse Ue e Piazza affari aprono poco mosse dopo la BCE

Borse Europee e Piazza Affari aprono poco mosse all’indomani della riunione della BCE, che si è mostrata aperta a nuovi stimoli in attesa di vedere la prossima mossa della Fed.

Rapporti geopolitici e commerciali

Sul fronte dei rapporti geopolitici e commerciali le borse e gli operatori attendono la nuova tornata di colloqui diplomatici fra gli alti funzionari di USA e Cina, che dovrebbero svolgersi a Shanghai la prossima settimana.

Indicazioni macro

In Germania i prezzi all’importazione di giugno hanno subito un ulteriore calo, dal precedente -0,1% all’attuale -1,4%, flessione maggiore anche delle attese di contrazione dello 0,7%; su base annua il dato è sceso del 2%, calo maggiore sia delle attese di diminuzione dell’1,3% che della misurazione precedente al -0,2%.

A seguire sono previste poche altre di indicazioni macro importanti; fra esse si ricordano gli indici di fiducia delle aziende e dei consumatori italiani (ore 10:00) e la lettura preliminare del pil annualizzato degli Stati Uniti riferito al secondo trimestre.

In Italia per stamane è previsto il collacamento di un Ctz al 2021 e due Btp indicizzati all’inflazione europea (al 2023 e al 2032) per un ammontare massimo di 3,25 miliardi

Si ricorda inoltre che ieri la BCE ha deciso di lasciare i tassi invariati ma ha modificato la forward guidance, che ha orientato le aspettative verso uno scenario di tassi uguali o più bassi almeno fino al 2020. A motivare la decisione l’attuale contesto di debole crescita economica, accompagnato da bassa inflazione al di sotto dei livelli target; tant’è che è stata aperta anche la strada ad un nuovo possibile Quantitative Easing.

Borse

Ieri Wall Street ha chiuso in territorio negativo. Il Dow Jones ha chiuso in ribasso dello 0,47%, lo S&P500 ha perso lo 0,53% ed il Nasdaq è arretrato dell’1%. Il tutto mentre la stagione delle trimestrali è nel vivo e gli analisti si attendono un calo complessivo degli utili.

Deboli anche le borse asiatiche in scia a Wall Street. Tokio ha terminato in calo dello 0,45% mentre Hong Kong ora diminuisce dello 0,54%; in controtendenza Shanghai, che sta guadagnando lo 0,24%.

Intorno alle 9:05 in apertura il Ftse Mib scende dello 0,07% a quota 21.887 punti, il Dax sale dello 0,12%, il Cac 40 viaggia intorno la parità, l’Ibex 35 segna una performance del -0,24% ed il Ftse risulta in rialzo dello 0,11%.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:05, lo spread Btp-Bund risulta intorno ad un valore di 187 punti base, con il rendimento del decennale italiano all’1,4%.