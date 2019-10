Borse Ue e Piazza Affari aprono poco mosse, attesa la Fed

Borse Ue e Piazza Affari aprono poco mosse in un clima attendista rivolto alla riunione del FOMC della Fed in cui si deciderà se tagliare o meno il costo del denaro; progressi nei colloqui commerciali USA-Cina; l’Ue concederà proroga per la Brexit al 1° novembre o 1° dicembre.

Rapporti geopolitici e commerciali

Centro destra trionfa in Umbria, con la candidata Donatella Tesei che ha ottenuto intorno al 57,5%, 20 punti percentuali della coalizione centrosinistra-Pd a sostegno del diretto avversario Vincenzo Bianconi. Inoltre i voti al 5 Stelle sono crollati, a con essi anche una possibile alleanza fra i penta stellati ed il PD, una sorta di prima bocciatura implicita del governo giallorosso.

Per quanto riguarda la Brexit, da MF si apprende che fonti diplomatiche hanno riferito a Reuters che i 27 ambasciatori dell’Ue si incontreranno questa mattina per stabilire il ritardo di tre mesi dell’attuale data Brexit del 31 ottobre. Ora è previsto che la Gran Bretagna potrebbe uscire anche il 1° dicembre o il 1° gennaio, se il Parlamento inglese ratificherà l’accordo siglato con Boris Johnson rispettivamente a novembre o dicembre. Nella giornata di oggi è inoltre atteso il voto della Camera dei Comuni sulla proposta di elezioni anticipate proposta da Boris Johnson.

Sul fronte commerciale si ricorda la telefonata fra il rappresentante commerciale degli Stati Uniti Robert Lighthize e il segretario al Tesoro Steve Mnuchin da un lato, ed il vice premier cinese Liu He dall’altro. Ciò che è emerso è che le parti sarebbero vicine alla conclusione della “fase uno” dell’accordo, che forse dovrebbe esser firmato a metà novembre in occasione dell’Apec.

Indicazioni macro

I prezzi all’importazione della Germania a settembre sono cresciuti dello 0,6% su base mensile, risultando in deciso miglioramento rispetto la precedente contrazione a -0,6% e migliore delle aspettative di crescita al +0,2%; su base annua il dato si è invece contratto del 2,5%, meno della flessione attesa del -2,9% e rispetto alla precedente rilevazione in calo del 2,7%.

A seguire, per oggi in agenda è prevista una giornata poco fitta di indicazioni da seguire.

Si ricorda la diffusione dei dati, riferiti agli USA, riguardanti la bilancia commerciale, il Chicago Fed National Activity Index (ore 13:30) e l’indice degli affari della Fed di Dallas (ore 15:30).

S&P Global Ratings ha confermato il ating sul debito pubblico a BBB, due livelli sopra “Junk”, con outlook “negativo”. Già nel 2018 l’agenzia di rating aveva confermato questa valutazione, sei mesi prima del giudizio di aprile, rinviando di fatto una nuova revisione del rating dopo la presentazione della manovra 2020. Nel contempo il governo è passato da “giallo-verde” a “giallo-rosso” ed il Conte Bis infonde maggior sicurezza ai mercati, con uno spread visibilmente sceso nel passaggio da un governo all’altro.

Dalla nota dell’agenzia emergono preoccupazioni riguardo la debole crescita dell’economia del paese, con il rischio maggiore identificato nella tenuta dei conti pubblici; gli obiettivi fiscali del governo, per l’agenzia, sono “ampiamente credibili, ma le proiezioni sulla crescita nominale sono in qualche modo ottimistiche”, continua il comunicato.

Borse

Le borse USA lo scorso venerdì hanno chiuso in positivo, confermando così una settimana all’insegna del rialzo. In particolare lo S&P500 ha terminato in positivo dello 0,41% a 3.022 punti, il Dow Jones è salito dello 0,57% a 26.958 punti ed il Nasdaq ha messo a segno un +0,70% a 8.243 punti. Prosegue inoltre la stagione dei conti trimestrali, con Alphabet, Apple, Facebook ed Exxon.

Ben intonate stamane le principali borse asiatiche, con Tokio che ha chiuso la sessione in positivo dello 0,30%. Migliori le performance dei listini di Shanghai ed Hong Kong, che si dirigono verso la chiusura in salita rispettivamente dello 0,85% e dello 0,89%. I conti di HSBC sono stati accolti positivamente: nel terzo trimestre dell’anno gli utili al lordo delle tasse sono stati pari a 4,8 miliardi di dollari, in calo del 18% su base annua; nonostante le proteste di Hong Kong, i profitti in Asia al lordo delle tasse sono cresciuti del 4% su base annua.

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib risulta sulla parità a circa 22.606 punti, il Dax registra una salita dello 0,16%, il Cac 40 viaggia sulla parità, l’Ibex 35 cin discesa di un lievissimo 0,08% ed il Ftse 100 risulta in peridta dello 0,33%.

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre intorno a 144 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa l’1,01%.