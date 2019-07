Borse Ue e Piazza Affari aprono poco mosse, attesa BCE

Avvio poco mosso per le borse europee e Piazza Affari, con i fari degli operatori puntati sulla riunione della BCE.

Rapporti geopolitici e commerciali

Per ora nessun evento degno di nota, se non l’attesa di ulteriori sviluppi sulle trattative USA-Cina per poter arrivare ad una tanto attesa intesa commerciale; gli operatori vedono infatti con ottimismo anche ogni possibile ripresa dei colloqui diplomatici.

Indicazioni macro

In cantiere per oggi sono previsti gli indici IFO sulla situazione corrente, sulle aspettative e sulla fiducia delle aziende in Germania (ore 10:00). A seguire gli ordini di beni durevoli, la bilancia commerciale e le richieste di sussidi di disoccupazione degli Stati Uniti (ore 14:30).

Ciò che veramente è atteso per oggi dalle borse e dagli operatori è la riunione della BCE prevista per le 13:30. In tale sede, a detta di molti, Mario Draghi potrebbe modificare la forward guidance per preparare i mercati ad eventuali tagli dei tassi d’interesse nell’immediato avvenire (settembre forse); la bassa inflazione, le deboli indicazioni sull’economia della zona euro e l’atteggiamento della Fed potrebbero rappresentare il trigger che dovrebbe spingere la BCE ad attuare una politica monetaria accomodante.

Borse

Ieri le borse di Wall Street hanno chiuso in contro tendenza. Il Dow Jones ha terminato in ribasso dello 0,29%, mentre lo S&P500 ed il Nasdaq hanno chiuso in guadagno rispettivamente dello 0,47% e dello 0,85%.

Le borse asiatiche risultano in moderato rialzo. Tokio ha chiuso in salita dello 0,22% mentre, attualmente Hong Kong e Shangai risultano in rialzo dello 0,3% e rispettivamente dello 0,4%.

Intorno alle 9:05 in apertura il Ftse Mib sale dello 0,22% a quota 22.131 punti, il Dax sale dello 0,34%, il Cac 40 guadagna lo 0,75%, l’Ibex 35 segna una performance del +0,38% ed il Ftse risulta intorno alla parità.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:05, lo spread Btp-Bund risulta intorno ad un valore di 187 punti base, con il rendimento del decennale italiano all’1,4%.

Per quanto riguarda l’azionario, Saipem e Stm questa mattinata hanno comunicato i risultati, mentre Moncler li ha presentati ieri sera a mercati chiusi.

In programma oggi il cda sui conti di Eni, che diffonderà però il comunicato domani mattina.