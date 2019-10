Borse Ue e Piazza Affari aprono poco mosse

Apertura poco mossa per le pricipali borse Ue e Piazza Affari, con l’attenzione degli operatori sempre rivolta ai temi caldi del momento. Si guarda alla distensione dei rapporti USA-Cina, alla storia infinita della Brexit e alle prossime mosse della Fed. In Italia per oggi è prevista un emissione di Bot semestrali

Rapporti geopolitici e commerciali

Sul fronte Brexit la camera dei comuni ha rigettato la mozione proposta dal premier Tory Boris Johnson per richiedere elezioni generali anticipate al 12 dicembre.

Per l’approvazione erano necessari i voti favorevoli dei due terzi, ossia 434 voti, ed invece ne sono arrivati solamente 299: ma Johnson non si dà per vinto ed oggi ripresenterà la mozione.

Sul fronte commerciale invece il Presidente Trump ha ribadito la volontà di voler firmare la prima parte dell’accordo con Pechino alla riunione dell’Apec in programma per metà novembre. Inoltre si apprende cheil rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, Robert Lighthizer, ha dichairato che l’amministrazione Trump starebbe considerando un ulteriore rinvio dell’entrata in vigore dei dazi sui beni cinesi, per un valore di 34 miliardi di dollari.

Ieri i democratici americani hanno dichiarato che il 31 ottobre alla camera si voterà per formalizzare la procedura di impeachment che vedrebbe Trump implicato nell’ennesima presunta manipolazione delle elezioni, quando chiese al suo omologo ucraino di indagare sul democratico Joe Biden e suo figlio Hunter.

In una lettera la speaker democratica Nancy Pelosi ha dato spiegazione dei motivi alla base del voto: ciò “stabilisce la procedura per le udienze aperte al popolo americano, autorizza la divulgazione delle trascrizioni di deposizione, delinea le procedure per trasferire prove al comitato giudiziario in quanto considera potenziali articoli di impeachment e stabilisce i diritti di giusto processo per il presidente e il suo consiglio “. Nella stessa ha poi aggiunto aggiunto: “stiamo facendo questo passo per eliminare ogni dubbio sul fatto che l’amministrazione Trump possa trattenere documenti, impedire la testimonianza dei testimoni, ignorare le citazioni debitamente autorizzate o continuare a ostacolare la Camera dei rappresentanti”

Indicazioni macro

L’agenda di oggi prevede una giornata poco ricca di indicazioni fra cui si ricorda: l’indice dei prezzi alla produzione italiana di settembre (ore 10:00); per gli Stati Uniti, l’indice S&P/CS US National Home Price Index (HPI) Composite-20 di agosto (ore 14:00) e la fiducia dei consumatori ad ottobre (ore 15:00).

Borse

Chiusura positiva per le borse USA che hanno toccato i massimi storici, spinte dai conti di big come Walgreens Boots Alliance, AT&T e Spotify, che hanno riportato utili superiori alle attese. Lo S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,56% a 3.039 punti, oltrepassando i massimi storici, il Dow Jones è salito dello 0,49% a 27.090 punti -anch’esso toccando valori record- e non da meno è stato il Nasdaq, chiudendo il rialzo dell’1,1% a 8.324 punti.

Risultano contrastate stamane le principali borse asiatiche. Tokio ha terminato la sessione in positivo dello 0,47%; sul versante opposto, in controtendenza, Shanghai e Hong Kong si dirigono in chiusura registrando perdite rispettivamente dello 0,87% e dello 0,39%.

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib risulta sulla parità a circa 22.694 punti, il Dax registra una discesa dello 0,10%, il Cac 40 perde lo 0,14%, l’Ibex 35 si trova poco a -0,1% ed il Ftse 100 risulta in peridta dello 0,27%.

A livello societario oggi verranno diffusi i conti di big italiani come Campari e Pirelli; al di fuori del listino principale Cerved ed Edison Aedes, Banco di Desio e Brianza, Biesse

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre intorno a 143 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa l’1,09%. Per oggi in programma è attesa l’emissione di Bot a sei mesi per un ammontare pari a 6,5 miliardi di euro,