Borse Ue e Piazza affari aprono negative nonostante il raggiungimento della “fase 1” di un accordo (parziale) fra Stati Uniti e Cina; la Cina si impegna ad acquistare più prodotti agricoli statunitensi e gli USA bloccano i dazi (fuori dall’accordo, per il momento, Huawei).

Rapporti geopolitici e commerciali

Dopo un attesa che pareva interminabile, è stato sancito il raggiungimento di un intesa seppur parziale fra gli Stati Uniti e la Cina, ed i mercati mondiali festeggiano. Si tratterebbe della “fase 1” di un accordo riguardante “proprietà intellettuale, servizi finanziari e acquisti agricoli”, in cui occorrerebbe ancora dirimere le questioni più spinose per il quale le due superpotenze hanno ancora pareri distanti e contrastanti (questione tecnologica e di proprietà intellettuale), ma che quantomeno pone un freno ad un potenziale escalation dei conflitti.

Il fine sarà quello di arrivare ad un intesa fra Trump e Jinping quando i due si incontreranno in Cile, a novembre, in occasione dell’Apec. Anche se si tratta di un accordo parziale è stato intanto deciso che la Cina acquisterà 40-50 miliardi di prodotti agricoli americani; gli USA da parte loro, hanno deciso di bloccare l’aumento delle tariffe, dal 25% al 30%, su 250 miliardi di dollari di prodotti importati dalla Cina. Nell’accordo rientra anche una prima intesa sulle valute ma rimane fuori la spinosa questione di Huawei, che dovrebbe rientrare forse nella “fase 2” dell’accordo.

Indicazioni macro

Il Pil del secondo trimestre 2019 di Singapore ha registrato una crescita dello 0,6% su base trimestrale, inferiore alle stime di crescita dell’1,5% ma in miglioramento rispetto la contrazione del 2,7% dello scorso trimestre (così come nel periodo gennaio-marzo 2019, che conseguiva una contrazione del 3,4%, sventando così lo “spauracchio” della recessione). Su base annua il dato è cresciuto di un lieve 0,1%, uguale alla precedente rilevazione ma leggermente inferiore alle stime di crescita dello 0,2%.

Dalla Cina non arrivano notizie positive dalla bilancia commerciale di settembre. Le importazioni si sono contratte dell’8,5%, molto più della flessione attesa del -5,2% e rispetto al precedente calo a -5,6%; le esportazioni hanno subito una diminuzione del 3,2%, anche in tal caso registrando un valore peggiore della flessione attesa del -3% ed in peggioramento rispetto al -1% di agosto.

A livello assoluto la bilancia commerciale ha registrato un surplus di 39,65 miliardi, superiore alle attese di 33,3 miliardi ed in aumento rispetto al precedente surplus di 34,84 miliardi.

A seguire non è prevista una giornata fitta di spunti operativi, fra cui si ricorda unicamente la produzione industriale di agosto della Zona Euro (ore 11:00).

Borse

Le borse USA venerdì hanno festeggiato il raggiungimento di un intesa parziale con lo S&P500, il Dow Jones ed il Nasdaq che hanno chiuso in guadagno rispettivamente dell’1,1% ad un soffio da quota 3000 (2.970 punti circa), dell’1,2% a 26.816 punti e dell’1,34% a 8.057 punti.

Positive questa mattina le borse Asiatiche, con Tokio chiusa per festa. Hong Kong e Shanghai si dirigono verso la chiusura mettendo a segno una crescita rispettiva dello 0,9% e dell’1,17%.

Intorno alle 9:05 il Ftse Mib risulta in negativo dello 0,34% a circa 22.090 punti, il Dax registra una discesa dello 0,40%, il Cac 40 si trova in rosso dello 0,54%, l’Ibex 35 scende dello 0,47% ed il Ftse 100, in controtendenza si trova in negativo dello 0,36%.

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre intorno a 149 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa l’1,02%.