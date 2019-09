Borse Ue e Piazza Affari aprono negative, in attesa Fed e a causa di tensioni internazionali

Le borse europee e piazza affari stamane hanno aperto in territorio negativo, con il focus degli operatori puntato sulla Fed (attesa per mercoledi) e a causa dell’attacco alle strutture petrolifere della Saudi Aramco che hanno bloccato circa la metà della produzione di petrolio.

Rapporti geopolitici e commerciali

Lo scorso sabato due strutture della Saudi Aramco, compagnia petrolifera pubblica saudita, hanno subito forti attacchi con droni; l’effetto immediato, in sede di apertura delle borse, è stato un impennata dei prezzi del petrolio.

Si tratta in particolare dell’attacco alle strutture di Abqaiq e Khurais, due centri nevralgici a livello mondiale per l’nero, che ha provocato il blocco di circa la metà della produzione di petrolio di Riad pari a 5,7 milioni di barili al giorno più o meno. L’Arabia Saudita si è detta pronta ad attingere alle sue riserve strategiche, e lo stesso hanno fatto gli Stati Uniti del presidente Trump.

L’attacco è stato rivendicato dai ribelli filo-iraniani Houthi, che combattono in Yemen contro una coalizione guidata dai Sauditi, la quale a sua volta sostiene il governo Yemenita internazionalmente riconosciuto del presidente Abd Rabbo Mansur Hadi. Il segretario di stato Mike Pompeo ha subito puntato il dito contro l’Iran, non fornendo però prove specifiche, ed il tutto dopo altri attacchi avvenuti in precedenza nel golfo persico; Teheran dal canto suo ha sempre respinto le accuse. Il tutto è avvenuto inoltre in un momento in cui Saudi Aramco stava accelerando la procedura per la quotazione sul listino nazionale Tadawul.

Si ricorda che i rapporti con l’Iran si sono incrinati quando, il number one della casa bianca si è ritirato dall’accordo sul nucleare accusando l’Iran di arricchire uranio.

Ora è a rischio anche l’incontro previsto fra Trump ed il suo Omologo Rohani.

Indicazioni macro

In Cina ad agosto la produzione industriale è cresciuta del 4,4% su base annua, deludendo le stime degli analisti che attendevano una crescita del 5,2% ed in leggera frenata rispetto al precedente aumento del 4,8%. Sempre in Cina, nel mese di agosto, le vendite al dettaglio sono incrementate del 7,5% annuo, dato peggiore del consensus che stimava un aumento del 7,9% e rispetto alla precedente rilevazione al 7,6%.

Inoltre gli investimenti in asset fissi in Cina sono cresciuti, ad agosto, del 5,5% su base annua, leggermente meno delle stime di crescita al 5,6% e rispetto alla precedente misurazione al +5,7%.

A seguire sono previsti: inflazione italiana di agosto (ore 10:00); riserve di asset totali nella Zona euro (ore 12:00); l’indice manifatturiero del NY empire State, Stati Uniti (ore 14:30); la fiducia dei consumatori neozelandesi (ore 23:00).

Borse

L’effetto immediato dell’attacco alle strutture petrolifere, questa mattina, è stato un’impennata dei prezzi del petrolio, con il Wti salito dell’8,88% a 59,74 dollari ed il Brent balzato del 9,96% a 66,28 dollari.

Questa mattina Tokio rimane chiusa per la festa degli anziani, e venerdì aveva chiuso con un rialzo dell’1,05%. Deboli stamane le altre principali borse asiatiche, a causa dei deboli dati cinesi e dell’attacco petrolifero, con Hong Kong che risulta in perdita dell’1,1% e Shanghai che risulta poco sotto la parità a -0,08%.

Le borse USA venerdì hanno chiuso deboli ed in controtendenza. Lo S&P 500 ha chiuso con un lieve ribasso dello 0,07%, il Dow Jone sha terminato in salita dello 0,14% ed il Nasdaq in perdita dello 0,22%.

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib risulta in ribasso dello 0,28% a 22.118 ti, il Dax consegue una discesa dello 0,56%, il Cac 40 perde lo 0,50%, l’Ibex 35 scende di uno 0,57% ed il Ftse risulta in negativo dello 0,15%

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre intorno ad un valore di 132 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa lo 0,87%.