Borse Ue e Piazza Affari aprono in rosso, Trump duro con Cina ed Europa

Le borse Ue e Piazza affari aprono in rosso; duri i toni del presidente Trump nei confronti della Cina e dell’Ue sul fronte commerciale, accusando anche la Fed di non cooperare; in Italia prosegue la raffica di trimestrali (fra cui A2A, Salini e Snam) ed è in programma l’asta di BTP

Rapporti geopolitici e commerciali

Nel suo discorso all’Economic Club di New York Trump è tornato a prendersela con la Cina, accusandola del fattoche dall’entrata nel WTO è stato il paese che ha imbrogliato di più, minacciando di alzare le tariffe se non verrà stretto un accordo; allo stesso tempo dice però di essere vicino ad un intesa, che tuttavia non verrà firmata se andrà contro l’interesse degli Stati Uniti.

Oggi inoltre scade il termine della proroga concessa all’applicazione dei dazi sulle auto importate dall’UE. Il tycoon non si è sbilanciato con le dichiarazioni a tal proposito, affermando solamente che le barriere commerciali poste dall’Ue sono terribili e non eque, a volte peggiori di quelle cinesi.

Non mancano toni duri anche nei confronti della Fed, con il presidente americano che la ha attaccata nuovamente con l’accusa di abbassare i tassi troppo poco e troppo lentamente. Con i toni esaltati ha rimarcato il fatto che da quando è stato eletto lo S&P è cresciuto del 45%, il Dow Jones del 50% e il Nasdaq del 60%. “E se avessimo avuto una Federal Reserve che lavorava con noi, avremmo potuto aggiungere un altro 25% a ciascuno di quei numeri, lo garantisco”.

Indicazioni macro

In Giappone i prezzi alla produzione sono saliti dell’1,1%, meno della crescita attesa al +1,2% ma in ripresa rispetto la precedente contrazione dello 0,3%. Su base annua il dato si è contratto dello 0,4%, più delle contrazione stimata a -0,3% e rispetto il precedente calo dell’1,1%.

La Royal Bank of Australia ha deciso di mantenere i tassi invariati sul livello dell’1% a fronte di attese di un taglio dei tassi di 25 punti base, ossia allo 0,75%. Dalla nota si legge che “l’occupazione rimane intorno al suo massimo livello sostenibile mentre l’inflazione rimane al di sotto del punto medio target del 2 percento ma all’interno del nostro intervallo target.

Gli sviluppi economici dalla dichiarazione di agosto non giustificano un cambiamento nell’impostazione monetaria già stimolante in questo momento”. Allo stesso tempo però, data la presenza di “rischi al ribasso a breve termine per l’economia”, i tassi di interesse rimarranno su bassi livelli per il tempo necessario a garantire che l’inflazione raggiunga il punto medio del nostro intervallo target e che l’occupazione rimanga al suo massimo livello sostenibile; il comitato si riserva quindi la possibilità di ulteriori accomodamenti monetari se necessario.

Ad ottobre l’inflazione tedesca è cresciuta dello 0,1% su base mensile e dello 0,9% su base annua, centrando le stime e confermando valori in linea alle precedenti rilevazioni.

A seguire troviamo diversi spunti degni di nota: nel Regno Unito, l’inflazione e i prezzi alla produzione di ottobre (ore 10:30); la produzione industriale di settembre nella zona euro (ore 11:00); per gli Stati Uniti, le domande settimanali di mutui (ore 13:00), l’inflazione di ottobre (ore 14:30) e l’audizione al Congresso Usa del presidente della Fed Jerome Powell (ore 17:00).

In mattinata ci sarà inoltre il trittico di aste di BTP a 3,7 e 30 anni per un ammontare massimo offerto di 7,25 miliardi di euro.

Borse

Ieri le borse USA hanno chiuso in lieve rialzo ad eccezione del Dow Jones che ha chiuso sulla parità a 27.691 punti; lo S&P 500 ha messo a segno un +0,16% a 3.091 punti mentre il Nasdaq è salito dello 0,26% a 8.486 punti.

Stamane le borse asiatiche si trovano in perdita, influenzate dai toni negativi del presidente americano, con il listino di Hong Kong che soffre doppiamente anche a causa dei violenti scontri fra polizia e attivisti pro democrazia. Tokio ha chiuso in perdita dello 0,85%, mentre Shanghai ed Hong Kong stanno attualmente sperimentando delle perdite rispettive dello 0,33% e del 2,10%.

Intorno alle 9:05 il Ftse Mib risulta in ribasso dello 0,40% a 23.687 punti, il Dax si trova in perdita dello 0,18% a 13.259 punti, il Cac 40 scende dello 0,12% , l’Ibex 35 è in rosso dello 0,48% ed il Ftse 100 risulta in discesa dello 0,37%.

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre intorno a 158 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa l’1,316%.

A livello societario prosegue la raffica di conti intermedi di società come A2A, Acea, Fila, Enav, Hera, Salini Impregilo, Snam e Terna. Da monitorare Ferragamo, Enel e Prysmian che hanno comunicato i risultati