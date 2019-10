Borse Ue e Piazza Affari aprono in rosso, focus sulla Brexit

Le borse Ue e Piazza Affari hanno aperto in rosso, intimorite dal responso della Ue all’offerta finale di Boris Johnson; in Cina proseguono le proteste; Mike Pompeo in italia per incontri diplomatici

Rapporti geopolitici e commerciali

Mentre le borse cinesi sono chiuse, per il secondo dei sette giorni di festa nazionale, ad Hong Kong proseguono senza sosta gli scontri fra manifestanti e polizia.

Da MF e SCMP si apprende che centinaia di cittadini dell’ex colonia britannica hanno formato un presidio fuori la scuola del giovane di 18 anni , Tsang Chi-kin, rimasto ferito al petto dal colpo di un poliziotto sparato a distanza ravvicinata nel mezzo dei tafferugli. Si tratta della prima persona ad essere rimasta ferita gravemente nelle proteste antigovernative che durano ormai da qualche mese.

In Italia il segretario di Stato USA Mike Pompeo ha già incontrato Conte e Mattarella, mentre oggi incontrera il Ministro degli Esteri Luigi di Maio. Al centro delle discussioni, al primo posto vi sempre è il tema dazi (con il WTO che fungerà da tribunale arbitrale), ma vi sono anche altre argomenti come la sicurezza, il 5G e la questione libica.

Nel Regno Unito il politico pro-brexit Boris Johnson oggi presenterà la sua “offerta finale” all’Unione Europea e se questa non accetterà rimarra saldo il termine del 31 ottobre per l’uscita senza accordo.

Indicazioni macro

In Giappone la fiducia dei consumatori a settembre ha registrato un valore di 35,6 punti, al di sotto delle stime pari a 38,2 punti ed in peggioramento rispetto ai 37,1 punti del mese di agosto.

A seguire è prevista una giornata povera di indicazioni macro fra cui è bene ricordare: il PMI del settore costruzioni di settembre per il Regno Unito (ore 10:30); per gli Stati Uniti, le richieste settimanali di mutui (ore 13:00), il sondaggio ADP sulla variazione dell’occupazione non agricola (ore 15:45) e le scorte di petrolio greggio (ore 16:30).

Da ricordare inoltre che dal rapporto congiunto redatto da Istat, Ifo e kof sull’outlook economico europeo non è emerso niente di incoraggiante. In sintesi le cause del rallentamento delle economie e del peggioramento delle prospettive di crescita è dato da squilibri geopolitici e commerciali, a cui si aggiunge l’incertezza provocata dalla Brexit.

Borse

Le borse statunitensi ieri hanno chiuso in terrorio nettamente negativo, scoraggiate anche dai valori poco rassicuranti dell’ISM manifatturiero. L’S&P500 ha terminato le contrattazioni in perdita dell’1,23%, il Dow Jones a -1,28% ed il Nasdaq in discesa dell’1,13%.

In Asia le borse cinesi resteranno chiuse per la festa nazionale, che durerà fino al prossimo lunedì. Il Nikkei ha chiuso in perdita dello 0,49% mentre Hong Kong è attualmente in ribasso dello 0,15%.

Intorno alle 9:05 il Ftse Mib risulta in discesa dello 0,20% a 21.883 punti, il Dax consegue una perdita dello 0,31%, il Cac 40 registra un ribasso dello 0,28%, l’Ibex 35 si trova in negativo dello 0,14% ed il Ftse risulta in discesa dello 0,60%

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre intorno a 150 punti base, con il rendimento del decennale italiano salito a circa lo 0,95%.

A livello societario da monitorare FCA dopo la diffusione dei dati sulle immatricolazioni in Italia, che aumentate del 13,39% rispetto all’anno scorso; il dato relativo al colosso dell’auto italo-americano ha segnato una crescita dell’11,43%.