Borse Ue e Piazza Affari aprono in ribasso, pesano timori commerciali USA-Cina

Apertura in negativo per le principali borse europee e piazza affari; a pesare sulla situazione le incertezze sul fronte commerciale fra USA e Cina.

Rapporti geopolitici e commerciali

La situazione della Cina rimane incerta poiché, a pesare sulla situazione, influiscono le potenziali tariffe aggiuntive (dazi al 10% su 300 miliardi di dollari di beni importati dalla Cina) che il presidente americano vorrebbe imporre a partire da settembre, scatenando una corsa ai beni rifugio.

Indicazioni macro

A ciò si aggiungano le accese proteste ad Hong Kong che hanno portato a scontri ed arresti; secondo quanto scrive MF le proteste hanno avrebbero portato alla cancellazione di più di 100 voli in partenza da Hong Kong.

L’indice PMI servizi del Giappone a luglio mostra un valore di 51,8 punti, lievemente inferiore alla rilevazione precedente di 51,9 punti e sotto le stime a 52,3 punti.

L’indice PMI servizi Cinese si attesta a 51,6 punti a luglio, minore sia delle attese che della rilevazione precedente, entrambi uguali a 52 punti.

A seguire sono previsti i PMI del settore terziario di luglio per Spagna (ore 9:15), Italia (ore 9:45), Francia (ore 9:50), Germania (ore 9:55), zona euro (ore 10:00), Regno Unito (ore 10:30) e Stati Uniti (ore 15:45). Previsto inoltre anche l’indice Sentix sulla fiducia degli investitori europei (ore 10:30).

Borse

Venerdì Wall Street ha chiuso in ribasso. Il Dow Jones ha terminato scendendo dello 0,37%, lo S&P 500 ha lasciato sul terreno lo 0,73% ed il Nasdaq è risultato in ribasso dell’1,32%.

Altra seduta in “profondo rosso” quella di oggi per le borse asiatiche. Tokio ha concluso la sessione in ribasso dell’1,74%, mentre Shanghai sta risultando in discesa dell’1,62% e Hong Kong sta perdendo il 2,9%. Da segnalare anche l’indebolimento dello Yuan, il cui cross con il dollaro è salito fino a superare quota sette dopo più di 10 anni, proprio a causa dei timori commerciali con gli Stati Uniti.

Intorno alle 9:05 in apertura il Ftse Mib risulta in rosso dello 0,64% a 20.911 punti, il Dax consegue un ribasso dello 0,75%, il Cac 40 perde lo 0,94%, l’Ibex 35 scende dello 0,67% ed il Ftse risulta in ribasso di un punto percentuale.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:05, lo spread Btp-Bund sale intorno ad un valore di 213 punti base, con il rendimento del decennale italiano all’1,63%.

A Piazza Affari oggi presentano i risultati Cairo Communication e Pininfarina. Attenzione anche a titoli “esportatori” ed industriali, poiché potrebbero essere quelli più probabilmente colpiti dalla incertezze commerciali fra Washington e Pechino.