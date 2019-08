Borse Ue e Piazza Affari aprono in rialzo

Avvio in rialzo per le principali borse europee e Piazza Affari, con gli investitori che guardano alle mosse delle banche centrali in un contesto economico globale incerto.

Rapporti geopolitici e commerciali

Perdura lo stallo dei rapporti commerciali fra Stati Uniti e Cina, con Trump che continua a minacciare di imporre dazi al 10% su 300 miliardi di dollari di beni e la Cina che sembrerebbe manovrare il cambio per aumentare la competitività; la banca popolare cinese ha infatti fissato il cambio con il dollaro sopra la soglia psicologica di 7 Yuan per dollaro per la prima volta dal 2008, precisamente a quota 7,0039 (lunedì era già salito sopra quota 7, con un cambio fissato poco sopra i 6,9).

Indicazioni macro

In Cina a luglio le esportazioni aumentano del 3,3% nonostante i conflitti commerciali con gli Stati Uniti, in deciso miglioramento rispetto ad attese di contrazione del 2% ed alla precedente flessione dell’1,3%. Le importazioni hanno invece subito un calo del 5,6%, minore delle attese di contrazione al 9% ed in frenata rispetto la precedente flessione del 7,3%. La bilancia commerciale di luglio ha registrato un surplus di 45,06 miliardi di dollari, in calo rispetto ai precedenti 50,98 miliardi ma superiore alle attese di 40 miliardi.

A seguire sono previsti il bollettino economico della BCE (ore 10:00) e le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli USA (ore 14:30). È inoltre attesa la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte, nel giorno che segue l’approvazione delle mozioni sulla TAV che hanno provocato una frattura nel governo.

Si segnala inoltre che Trump ha continuato ad attaccare la Fed accusandola di non tagliare i tassi nella giusta entità; a ciò si aggiunga che ieri, a sorpresa, le banche centrali in Nuova Zelanda, India e Thailandia hanno tagliato i tassi. I mercati scommettono quindi su una serie di 3 tagli dei tassi dalla Fed.

Borse

Chiusura debole ed in controtendenza ieri a Wall Street. Lo S&P 500 ed il Dow Jones hanno chiuso poco distanti dalla parità, rispettivamente a circa +0,08% e -0,09%, mentre il Nasdaq ha terminato in salita dello 0,39%.

In positivo stamane le borse asiatiche, incoraggiate dai dati dell’economia cinese.

Tokio che ha chiuso in rialzo dello 0,37%; Shanghai e Hong Kong risultano attualmente in salita rispettivamente dello 0,93% e dello 0,68%.

Intorno alle 9:05 in apertura il Ftse Mib risulta in rialzo dello 0,66% a 20.674 punti, il Dax consegue un rialzo dello 0,74%, il Cac 40 guadagna l’1%, l’Ibex 35 sale dello 0,87% ed il Ftse consegue un guadagno dello 0,34%.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:05, lo spread Btp-Bund sale intorno ad un valore di 206 punti base, con il rendimento del decennale italiano all’1,51%.