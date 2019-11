Borse Ue e Piazza Affari aprono in rialzo, in Italia occhio all’asta Bot

Le borse Ue e Piazza Affari hanno in rialzo all’avvio. In Italia si guarda all’asta Bot e ai conti intermedi di importanti società (Enel, Mediaset ecc.); Mediaset al 15,1% di ProsiebenSat.1; Trump terrà un discorso all’Economic Club di New York.

Rapporti geopolitici e commerciali

Ieri il premier Giuseppe Conte ha incontrato la cancelliera Angela Merkel a Roma, a Villa dora Panphili, al centro della discussione il caso ex Ilva, migranti, Libia ed unione bancaria.

Sul caso Ex Ilva Conte ha dichiarato di voler mettere in piedi “una cooperazione” fra i due paesi per promuovere il confronto “sulle soluzioni più avanzate dal punto di vista tecnologico e condividere le conoscenze”. Il caso del settore siderurgico con la questione Ex Ilva è “in cima alla nostra agenda” ha aggiunto, con la ricerca di una soluzione che consideri le differenti esigenze, nonché che tenga conto “della tutela della salute e dell’ambiente così come del lavoro”, riferendosi a Taranto.

Quanto alla Libia i due paesi premono per un cessate il fuoco ed il ripristino di una politica che cominci a guidare il paese. In parallelo, sul fronte migranti la cancelliera ha sottolineato l’importanza dell’accoglienza, ma allo stesso tempo ha parlato di una gestione della situazione a livello europeo e di una ripartizione più equa, ringraziando anche l’Italia per l’impegno in Libia.

Quanto all’unione bancaria, per la Merkel è di centrale importanza che questa venga completata affinché l’Euro rimanga stabile. Sulla proposta del ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz per cui le banche europee siano dotate di un sistema comune di assicurazione sui depositi la Merkel si dice assolutamente a favore, anche per completare l’unione, mentre il ministro dell’economia Gualtieri si è detto contrario.

Oggi Trump terrà un discorso all’Economic Club di New York. Fra i temi potrà esser fatto riferimento sullo stato d’avanzamento dei lavori per arrivare a firmare una prima intesa con la Cina, cosa che i mercati auspicano da un pò ormai.

Indicazioni macro

Nelle discussioni anche il discorso di potenziali dazi al 25% sulle auto importate dall’Europa: ora è da vedere se Trump darà all’Unione europea altri tempo per cercare di trovare un accordo sulla questione.

In cantiere per oggi sono è prevista una giornata poco ricca di spunti macro, fra cui i redditi medi inclusi il bonus a settembre e il tasso di disoccupazione di ottobre (ore 10:30), l’indice Zew della Germania e della Zona euro (ore 11:00).

In mattinata è inoltre prevista un emissioni di Bot a dodici mesi per un totale offerto di 5,5 miliardi.

Borse

Ieri le borse USA hanno chiuso mostrando debolezza. Lo S&P 500 è arretrato dello 0,2% a 3.087 punti, il Dow Jones ha chiuso intorno la parità (+0,04%) a 27.691 punti mentre il Nasdaq ha terminato in lieve discesa dello 0,13% a 8.464 punti.

Positive questa mattina le principali borse asiatiche, soprattutto Tokio, fiduciose circa possibili progressi sul fronte commerciale USA-Cina. Tokio ha terminato in guadagno dello 0,81%, mentre Shanghai e Hong Kong si dirigono verso la chiusura in verde rispettivamente dello 0,17% e dello 0,28%.

Intorno alle 9:05 il Ftse Mib risulta in rialzo dello 0,36% a 23.575 punti, il Dax si trova in guadagno dello 0,37% a 13.246 punti, il Cac 40 sale dello 0,21% , l’Ibex 35 è in verde dello 0,35% ed il Ftse 100 risulta in salita dello 0,32%.

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre intorno a 161 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa l’1,378%.

A livello societario da monitorare Mediaset, salita al 15,1% dell’emittente tedesca ProsiebenSat.1. Fra le società che presentano i risultati intermedi si ricordano soggetti del calibro di Enel, Ferragamo, Mediaset, Prysmian e Safilo.