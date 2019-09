Borse Ue e Piazza affari aprono in rialzo, focus su sviluppi USA-Cina

Le borse Ue e Piazza Affari hanno aperto in rialzo, causa l’ottimismo diffuso dalla notizia di nuovi colloqui fra USA e Cina; in Italia oggi è atteso il giuramento dei ministri.

Rapporti geopolitici e commerciali

Sciolta la riserva dal presidente Conte, che ha indicato quale sarà la nuova squadra di governo, oggi è il momento del giuramento dei ministri al quirinale.

Il nuovo governo sarà quindi formato da 21 ministri (oltre che dal premier): 10 facenti capo al M5S, 9 al partito democratico, 1 in quota LeU (il ministro della salute Roberto Speranza) ed un tecnico (Luciana Lamorgese agli Interni); fra i più importanti Di Maio agli Esteri, Roberto Gualtieri (Pd) è stato nominato ministro dell’Economia, Riccardo Fraccaro (M5s) sarà il nuovo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Fioramonti all’istruzione (M5S).

In Inghilterra il parlamento ha bocciato la mozione di Boris Johnson per procedere alle elezioni anticipate. Vi sarebbero inoltre dei lavori in corso volti a produrre leggi che evitino una Hard Brexit, ossia un uscita dall’Europa senza accordo; è stata anche approvata la legge anti-no deal allo scopo di posticipare la Brexit alla termine del 31 ottobre.

Quanto ai rapporti commerciali USA-Cina ci sono degli sviluppi positivi. MF parla di una semplice telefonata fatta tra il vice premier cinese, Liu He, il rappresentante per il commercio Usa, Robert Lighthizer, e il segretario di Stato americano, Steven Mnuchin; nel corso di questo colloquio è stato raggiunto l’atteso accordo per un incontro diretto tra i rappresentanti dei due Paesi, previsto per l’inizio di ottobre. Inoltre la governatrice di Hong Kong, Carrie Lam, si è mostrata disponibile a ritirare la proposta di legge sull’estradizione in Cina, che ha dato inizio all’escalation dei conflitti nell’ex protettorato britannico.

Indicazioni macro

Il Pil Svizzero relativo al secondo trimestre 2019 è cresciuto dello 0,3% rispetto al periodo gennaio-marzo 2019, in frenata rispetto alla precedente crescita dello 0,6% ma leggermente superiore alle stime degli analisti che attendevano di aumento dello 0,2%. Rispetto allo stesso periodo del 2018 il dato è aumentato dello 0,2%, inferiore sia alle attese di crescita dello 0,9% che della precedente misurazione al +1,7%.

Gli ordini dell’industria tedesca a luglio si sono contratti del 2,7%, peggiore delle attese di calo dell’1,4% e della precedente rilevazione al +2,7% (rivisto da +2,5%). Il valore su base annua è sceso del 5,6%, in peggioramento sia rispetto alle stime di contrazione del 4,2% e alla precedente rilevazione del -3,6%.

A seguire sono attesi: il discorso del vice presidente della BCE Louis de Guindos (ore 9:00); negli Stati Uniti il sondaggio ADP sui nuovi occupati di agosto (ore 14:15), le richieste iniziali settimanali di sussidi di disoccupazione (ore 14:30), la produttività dei settori non agricoli e il costo unitario della manodopera (ore 14:30), l’indice PMI servizi (ore 15:45) e gl’indici ISM relativi ai settori non manifatturieri (ore 16:00).

Borse

Chiusura nettamente positiva ieri negli USA. Lo S&P500 ha chiuso in rialzo dell’1,08%, il Dow Jones in salita dello 0,91% ed il Nasdaq in guadagno dell’1,3%.

In controtendenza le borse asiatiche, trainate comunque dall’ottimismo per la nuova tornata di incontri diplomatici fra USA e Cina. Tokio ha chiuso mettendo a segno un +2,29% mentre Shangai ora sta guadagnando lo 0,96%; in senso opposto Hong Kong, che sta avendo delle prese di benefico dello 0,63% dopo il rally di ieri innescato dalla governatrice dell’ex colonia britannica, disposta a ritirare la legge sull’estradizione.

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib risulta in rialzo dello 0,42% a 21.833 ti, il Dax consegue una salita dello 0,59%, il Cac 40 guadagna lo 0,65%, l’Ibex 35 sale dello 0,6% ed il Ftse risulta intorno la parità.

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund risulta intorno ad un valore di 148 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,82%.