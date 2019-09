Borse Ue e Piazza affari aprono in rialzo, attenzione agli indici PMI e ai nuovi dazi

Apertura positiva per le principali borse europee e Piazza Affari, con il focus degli operatori puntato sugl’indici PMI manifatturieri dei paesi europei; attenzione anche ai nuovi dazi su beni cinesi. Oggi Wall Street chiusa per la festa dei lavoratori.

Rapporti geopolitici e commerciali

In Italia il presidente Conte, a cui è stato affidato l’incarico di formare il nuovo governo, dovrebbe sciogliere la riserva entro martedì o mercoledì.

Egli stesso vede di buon occhio l’avanzamento dei lavori, affermando di essere “convinto assolutamente che tutti sono disponibili ad accantonare il passato e a concentrarsi su questo importante progetto che riguarda l’intero Paese”. Così domenica è stato annunciato che martedì i pentastellati saranno chiamati a votare sulla piattaforma Rousseau per decidere o meno sulla formazione del nuovo governo M5S-PD.

Circa la disputa commerciale USA-Cina vi è da ricordare che da ieri sono scattate le nuove tariffe del 15% (e non più del 10% come inizialmente indicato) su circa 112 miliardi di dollari di beni cinesi, mentre dal 15 dicembre la stessa aliquota sarà applicata sui restanti 160 miliardi; inoltre da ottobre, su 250 miliardi di dollari di beni per cui era già stata prevista una tassazione del 25%, le tariffe aumenteranno al 30%.

La Cina, da parte sua ha fatto partire i nuovi dazi su 75 miliardi di dollari di beni statunitensi. A tutto ciò si aggiunga che nell’ex colonia britannica, Hong Kong, non accennano ad affievolirsi le proteste dei cittadini in cerca di un clima più democratico.

Indicazioni macro

L’indice PMI manifatturiero Caixin di agosto vira in leggera espansione a 50,4 punti, contro i 49,9 punti del mese precedente ed al di sopra delle stime degli analisti attestatesi a 49,8 punti.

A seguire è prevista una giornata non molto fitta di dati macro, fra cui è bene ricordare: l’indice PMI manifatturiero di Italia (ore 9:45), Francia (ore 9:50), Germania (9:55), Eurozona (ore 10:00) e Regno Unito (ore 10:30)

Borse

Le borse USA, che oggi rimarranno chiuse per la festa dei lavoratori, venerdì hanno mostrato una chiusura debole. Lo S&P500 ha chiuso intorno la parità intorno al +0,06%, il Dow Jones ha terminato la seduta con un moderato rialzo dello 0,16% ed il Nasdaq è risultato in rosso dello 0,13%.

Le borse asiatiche risultano in controtendenza, ma sembrano comunque di esser riuscite ad attutire, almeno in parte, le turbolenze date dalla guerra commerciale con gli Stati Uniti e l’escalation delle proteste di Hong Kong. Tokio ha chiuso in perdita dello 0,44% mentre Hong Kong e Shanghai, ancora aperte, risultano rispettivamente in ribasso dello 0,92% e in guadagno dell’1,3%.

Intorno alle 9:05 il Ftse Mib risulta in rialzo di appena lo 0,54% a 21.437 punti, il Dax consegue una salita dello 0,10%, il Cac 40 guadagna un lieve 0,06%, l’Ibex 35 sale dello 0,1% ed il Ftse consegue un rialzo dello 0,41%.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:05, lo spread Btp-Bund risulta intorno ad un valore di 170 punti base, con il rendimento del decennale italiano all’1,01%.