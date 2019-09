Borse Ue e Piazza affari aprono in positivo

Borse Ue e Piazza Affari aprono in rialzo. Fari puntati sul presunto impeachment e sul collocamento del tesoro di BTP al 2025 e al 2030; Conti dimesso dal Cda di Tim.

Rapporti geopolitici e commerciali

Sul fronte commerciale si attendono sviluppi (prossimi incontri con Pechino potrebbero essere previsti nella prima metà di ottobre), così come sull’indagine per il presunto impeachment del presidente americano Trump.

Indicazioni macro

Indiscrezioni del NYT, riportate da MF, dicono che chi ha svelato l’esistenza della telefonata fra Trump e Zelenski sarebbe un funzionario della CIA.

In Germania i prezzi all’importazione di agosto hanno registrato una contrazione dello 0,6% su base mensile, risultando peggiori sia della precedente flessione al -0,2% che delle attese di calo del -0,3%. Su base annua il dato è invece sceso del 2,7%, lievemente di più delle stime di contrazione al -2,6% e rispetto alla precedent rilevazione a -2,1%

A seguire sono previste diverse indicazioni macro fra cui: in Italia, la fiducia delle imprese e dei consumatori italiani a settembre (ore 10:00) e l’indice dei prezzi alla produzione di agosto (ore 11:00); per la zona euro, la fiducia dei consumatori ed il sentiment sull’economia in generale, sul settore industriale e sul settore servizi per il mese di settembre (ore 11:00); per gli Stati Uniti, gli ordini di beni durevoli, il reddito, le spese ed i consumi personali di agosto (ore 14:30) e l’indice di fiducia del Michigan (ore 16:00).

Oggi si conclude inoltre il trittico di aste di titoli di stato, con il tesoro che collocherà due BTP (uno con scadenza a febbraio 2025 e uno con scadenza ad aprile 2030) per un importo massimo offerto di 6,75 miliardi

Borse

Seduta negativa quella di ieri per le borse USA. Lo S&P500 ha registrato una perdita dello 0,24%, il Dow Jones è sceso dello 0,3% ed il Nasdaq ha chiuso lasciando sul terreno lo 0,58%.

Deboli stamane le borse Asiatiche. Tokio ha terminato in ribasso dello 0,77%, mentre attualmente Hong Kong e Shanghai risultano rispettivamente in perdita dello 0,25% ed in lieve rialzo dello 0,1%.

Intorno alle 9:05 il Ftse Mib risulta in salita dello 0,25% a 22.001 punti, il Dax consegue un guadagno dello 0,32%, il Cac 40 registra un rialzo dello 0,28%, l’Ibex 35 si trova in positivo dello 0,18% ed il Ftse risulta in salita dello 0,76%

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre in più o meno stabile intorno a 142 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa lo 0,84%.

A livello societario da ricordare che, Fulvio Conti, presidente del Cda nonché consigliere di Tim ha rassegnato le dimissioni, accolte dallo stesso Cda nella riunione di ieri. Conti ha quindi ritenuto “esaurito il proprio mandato, alla luce della raggiunta stabilità nel funzionamento del board e di un rinnovato impegno nella creazione di valore sostenibile per tutti gli stakeholder della società”. Una nuova riunione del Cda, per cercare di capire chi sarà il sostituto, è in cantiere per prossimo 21 ottobre; nel frattempo, la carica provvisoria di presidente sarà ricoperta dal consigliere Michele Valensise (in qualità di consigliere più anziano).