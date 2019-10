Borse Ue e Piazza Affari aprono in ordine sparso; focus su Fed, dati macro e Asta Bpt

Le borse europee hanno aperto in ordine sparso, in una giornata densa per quanto riguarda indicazioni macro, tassi d’interesse statunitensi (la Fed si riunisce stasera) , progressi sul fronte Brexit e nuove indiscrezioni sul fronte commerciale; attesa inoltre le aste di BPT in Italia.

Rapporti geopolitici e commerciali

Finalmente, al quarto tentativo del premier Boris Johnson, il parlamento britannico ha dato il lasciapassare per indire elezioni generali anticipate. Il si alla proposta del premier Tory ha ottenuto 438 voti favorevoli contro 20 contrari, includendo il benestare -tuttavia decisamente non unanime- del governo ombra laburista guidato da Corbyn. Si andrà alle urne il prossimo 12 dicembre. Per il completamento dell’iter sono attesi il passaggio alla camera dei lord, il Royal Assent della Regina Elisabetta e lo scioglimento del parlamento.

Dall’Europa il monito di Donald Tusk: “Ai miei amici britannici: l’Ue a 27 ha formalmente approvato l’estensione. Potrebbe essere l’ultima. Vi prego di usare al meglio questo tempo.”

Sul fronte commerciale, gli apparenti progressi fatti nel raggiungere una prima bozza d’intesa fra USA e Cina potrebbero subire una fase di stallo. Da Reuters si apprende che la “fase uno” dell’accordo commerciale fra le due superpotenze potrebbe non esser sottoscritto nel corso dell’Apec, il vertice per la cooperazione economica Asia-Pacifico, che avrà luogo in Cile a metà novembre. “Se non sarà firmato in Cile, non significa che decadrà. Significa solo che non è pronto”, Anche se “si stanno facendo buoni progressi e ci aspettiamo di firmare l’accordo in Cile”-ha dichiarato la fonte a Reuters- “Se non sarà firmato in Cile, non significa che decadrà. Significa solo che non è pronto”.

Indicazioni macro

La rilevazione preliminare del Pil francese relativo al terzo trimestre ha segnato una crescita dello 0,3% rispetto il trimestre passato, risultando in linea con la precedente rilevazione e leggermente migliore delle stime di crescita degli analisti a +0,2%. Su base annua il dato è salito dell’1,3%, centrando le stime degli analisti.

In Giappone le vendite al dettaglio di settembre hanno registrato un balzo del 9,1% su base annua, facendo nettamente meglio delle attese di aumento al +6,9% e rispetto rilevazione di agosto a +1,8% (si segnala però che l’aumento dell’IVA in vigore da inizio ottobre potrebbe aver fatto scattare gli acquisti dei consumatori).

A seguire sono previste molte indicazioni da monitorare fra cui: la variazione e il tasso di disoccupazione tedesco ad ottobre (ore 9:55); la fiducia delle aziende e dei consumatori italiani ad ottobre (ore 10:00); la fiducia economica della Zona Euro ad ottobre (ore 11:00); per gli Stati Uniti, le richieste settimanali di mutui (ore 12:00), il sondaggio ADP di ottobre sull’occupazione (ore 13:15) e il Pil relativo al terzo trimestre (ore 13:30); la rilevazione preliminare di ottobre relativa all’inflazione tedesca (ore 14:00).

La grande attesa è tuttavia la Fed, che in serata comunicherà ai mercati il proprio orientamento sul costo del denaro, con le attese degli analisti orientate su un taglio dei tassi nell’ordine di 20 punti base.

Borse

Dopo i massimi toccati due giorni fa, ieri le borse USA hanno raffreddato i motori ed hanno chiuso più o meno intorno la parità ma viaggiando sempre intorno ai massimi. A Wall Street lo S&P 500 ed il Dow Jones hanno chiuso rispettivamente con un lievissimo ribasso dello 0,08% a 3.036 punti e dello 0,07% a 27.071 punti, mentre il Nasdaq ha terminato con un rosso un pò più deciso dello 0,59% a 8.276 punti.

Stamane le principali borse asiatiche risultano negative e con performance simili. Il Nikkei ha chiuso in rosso dello 0,57%, mentre Shaghai e Hong Kong si trovano attualmente in perdita di mezzo punto percentuale e rispettivamente dello 0,59%.

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib risulta in rialzo dello 0,28% a circa 22.743 punti, il Dax viaggia intorno la parità, il Cac 40 sale dello 0,16%, l’Ibex 35 in controtendenza scende dello 0,48% ed il Ftse 100 risulta in perdita dello 0,14%.

A livello societario oggi verranno diffusi i conti Amplifon, Piaggio, Saras e Tenaris. Attenzione a FCA che conferma i colloqui in corso con il gruppo PSA per la creazione di un gruppo leader mondiale nella mobilità.

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre intorno a 144 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa l’1,11%. Verranno inoltre emessi due BTP, uno al 2025 (per un importo max. offerto di 2,5 miliardi di euro) ed uno al 2030 (per un importo max. offerto di 3 miliardi di euro) ed il CCTeu (per un importo max. offerto di 750 milioni di euro).