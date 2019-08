Borse Ue e Piazza Affari aprono in negativo dopo Tweet di Trump; attese le NFP

Apertura negativa per le borse europee e piazza affari dopo il Tweet di Trump che minaccia di imporre nuovi dazi su beni cinesi; attese per oggi le Non Farm Payrolls (NFP).

Rapporti geopolitici e commerciali

Il fatto che la Cina avrebbe lasciato trasparire di non voler raggiungere un accordo prima delle elezioni presidenziali del 2020 è stato forse il trigger che ha indotto Trump ha minacciare di imporre nuovi del 10% su 300 miliardi di beni importati dalla Cina.

Neanche a dirlo, la reazione delle borse americane e asiatiche è stata immediata, con una conseguente corsa verso i cd beni rifugio (T-Bond e Yen), mentre il petrolio ha registrato un tonfo di circa il 7% ed ora prova a recuperare. Si tratterebbe quindi della terza fase della guerra dei dazi, che potrebbe partire da settembre.

Nel frattempo il Giappone ha rimosso la Corea del Sud dalla “lista bianca” dei partner di fiducia, fatto che permetteva l’acquisto di beni nipponici con procedure facilitate. Il ministro dell’Industria e del Commercio Hiroshige Seko, ha affermato che si è trattata di una decisione del consiglio dei ministri e che esplicherà i suoi effetti dal 28 agosto; avrebbe poi commentato dicendo che “si è trattato di una revisione necessaria per una gestione appropriata dei controlli delle nostre esportazioni per la sicurezza nazionale”, spiegando inoltre che non si tratta di un embargo.

Indicazioni macro

In Svizzera l’inflazione di luglio è calata dello 0,5% su base mensile, maggiore della previsione di contrazione al -0,4% e rispetto alla precedente variazione nulla. Su base annua l’IPC è cresciuto dello 0,3%, meno delle attese di aumento dello 0,5% ed in frenata rispetto alla precedente crescita dello 0,6%.

A seguire, in agenda per oggi sono previste le seguenti indicazioni macro: produzione industriale (ore 10:00) e vendite al dettaglio di giugno in Italia (ore 11:00); PMI del settore costruzioni di luglio nel Regno Unito (ore 10:30); prezzi alla produzione e vendite al dettaglio di giugno nella zona euro (ore 11:00); saldo della bilancia commerciale statunitense di giugno (ore 14:30).

Il vero market mover della giornata è invece rappresentato dalla job report Statunitense di luglio, in particolare dalla variazione dell’occupazione non agricola, le cd Non Farm Payrolls (ore 14:30).

Borse

Ieri Wall Street ha chiuso in territorio negativo in scia agli annunci del number one della Casa Bianca. Il Nasdaq è arretrato dello 0,8%, lo S&P500 ha perso lo 0,9% ed il Dow Jones è sceso dell’1,05%.

Stamane, di conseguenza, risultano in “profondo rosso” anche le borse asiatiche, con Tokio che ha chiuso in ribasso del 2,2%. Hong Kong e Shanghai stanno attualmente scendendo rispettivamente del 2,4% e dell’1,4%.

Intorno alle 9:05 in apertura il Ftse Mib risulta in rosso dell’1,87% a 21.164 punti, il Dax consegue un ribasso del 2,18%, il Cac 40 perde il 2,31%%, l’Ibex 35 scende dell’1,31% ed il Ftse risulta in ribasso dell’1,63%.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:05, lo spread Btp-Bund sale intorno ad un valore di 212 punti base, con il rendimento del decennale italiano all’1,63%.

Continua inoltre la stagione delle trimestrali; oggi in luce Ubi, A2A, Ferrari e Atlantia, Unipol, UnipolSai, Enel, Tim e Pirelli.