Borse Ue e Piazza affari aprono in moderato rialzo; in Italia per oggi è attesa la fiducia alla camera del nuovo governo.

Rapporti geopolitici e commerciali

Stando a quanto riportano alcune fonti stampa Boris Johnson potrebbe prendere la decisione di rinviare la Brexit di ulteriori 3 mesi rispetto la data precedentemente fissata per la fine di ottobre, slittando così alla fine dell’anno.

Lo stesso avrebbe assicurato ai suoi colleghi che si “atterrà alla legge”.

In Italia oggi è invece il giorno della fiducia alla camera del nuovo governo “giallo-rosso”.

Indicazioni macro

L’escalation dei conflitti commerciali ha cominciato a produrre i suoi effetti sull’economia cinese. Da un report pubblicato in Cina emerge infatti che le importazioni di merci dagli Stati Uniti sono calate del 22% lo scorso mese rispetto ad un anno prima a 10,3 miliardi di dollari. Allo stesso modo le esportazioni verso gli USA si sono contratte del 16% a quota 44,4 miliardi di dollari.

Sempre in Cina, ma rispetto al resto del mondo le esportazioni cinesi sono diminuite ad agosto dell’1% su base annua, in netto peggioramento rispetto al +3,3% di luglio. Giù anche le importazioni, scese per il quarto mese consecutivo, con un calo ad agosto del 5,6% su base annua, lievemente meno rispetto al -6% stimato e invariato rispetto alla flessione di luglio. Di conseguenza ad agosto la Cina ha riportato un surplus commerciale di 34,84 miliardi, in calo rispetto al surplus di 45,06 miliardi di luglui, ed inferiore ai 43 miliardi attesi dal consensus.

Il Pil giapponese nel secondo trimestre del 2019 ha segnato un’incremento dell’1,3% su base annua, dato in linea con le stime degli analisti ma rivisto al ribasso rispetto alla lettura preliminare al +1,8%. Rispetto al periodo gennaio-marzo 2019 il dato è invece cresciuto dello 0,3%, anche in tal caso in linea con le stime del consensus e leggermente inferiore rispetto alla lettura flash che riportava una crescita dello 0,4%.

In Svizzera il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 2,1% ad agosto, confermando le attese degli analisti.

La bilancia commerciale tedesca a luglio ha registrato un surplus di 20,2 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 18 miliardi di giugno e superiore alle stime degli analisti che attendevano un saldo positivo di 17,5 miliardi.

A seguire sono previsti: Pil, produzione industriale, produzione manifatturiera ed il saldo della bilancia commerciale (ore 10:30) del Regno Unito; l’indice Sentix che misura la fiducia degli investitori a settembre nell’intera zona euro (ore 10:30); il Credito al consumo di luglio negli Stati Uniti (ore 21:00).

Borse

Venerdi le borse USA hanno chiuso deboli e contrastate. Lo S&P 500 ha segnato una lieve crescita dello 0,09%, il Dow Jones un rialzo dello 0,26% ed il Nasdaq ha sperimentato un ribasso dello 0,17%.

Positive stamane le borse asiatiche, sospinte dalle attese di un taglio dei tassi negli Usa che dovrebbe arrivare a breve e nonostante il peggioramento dell’economia cinese causato anche dai conflitti commerciali con gli USA. Tokio ha chiuso in rialzo dello 0,56%, mentre Hong Kong e Shanghai si avvicinano alla chiusura rispettivamente intorno la parità ed in salita dello 0,8%.

Intorno alle 9:05 il Ftse Mib risulta in rialzo dello 0,14% a 21.978 ti, il Dax consegue una salita dello 0,25%, il Cac 40 guadagna un lieve lo 0,08%, l’Ibex 35 risulta intorno alla parità 0,6% ed il Ftse consegue un guadagno dello 0,38%.

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre in rialzo intorno ad un valore di 165 punti base, con il rendimento del decennale italiano all’1,035%.