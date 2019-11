Borse Ue e Piazza Affari aprono in moderato rialzo, oggi asta Bot per €6,5 mld

Borse Ue e Piazza Affari in moderato rialzo, oggi il tesoro italiano emetterà Bot per €6,5 miliardi mentre negli USA, primma della pausa per il ponte del Ringraziomento, è attesa la diffusione di una carrellata di indicazioni macro fra cui spunta il Pil del terzo trimestre 2019.

Rapporti geopolitici e commerciali

Sul fronte commerciale gli analisti continuano a scommettere con ottimismo su una possibile intesa fra Stati Uniti e Cina, anche se la sottoscrizione della cd fase uno potrebbe non avvenire prima della fine dell’anno.

Indicazioni macro

In Cina i profitti industriali ad ottobre calano di addirittura il 9,9% su base annua, peggiorando ulteriormente rispetto al calo del 5,3% della precedente rilevazione, sperimentando cosi la terza contrazione di fila.

In Germania i prezzi all’importazione ad ottobre hanno subito una contrazione dello 0,1% su base mensile, leggermente minore del calo atteso a -0,2% ma in peggioramento rispetto l’aumento dello 0,6% di settembre; su base annua il dato è sceso del 3,5%, mentre le attese erano per una flessione del 3,6% e la rilevazione precedente sperimentava un calo del 2,5% (con quella attuale su tratta della 6 flessione consecutiva).

A seguire è prevista una giornata piuttosto fitta di indicazioni da seguire. In mattinata verrà comunicato il livello di fiducia dei consumatori francesi ed Italiani così come la fiducia delle aziende italiane (ore 10:00). Nel pomeriggio è invece attesa una carrellata di indicazioni relative agli Stati Uniti, fra cui si ricordano le domande settimanali di mutui (ore 13:00),il Pil relativo al terzo trimestre 2019 le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione, gli ordinativi di beni durevoli ad ottobre, l’indice dei prezzi delle spese personali (ore 14:30), il PMI manifatturiero di Chicago di novembre (ore 15:45), i contratti pendenti di vendita di abitazioni e le spese/reddito/consumi personali ad ottobre (ore 16:00).

In mattinata inoltre il tesoro emetterà Bot semestrali per 6,5 miliardi di euro

Borse

Ieri le borse USA hanno chiuso sopra la parità con performance simili e aggiornando i massimi. Lo S&P 500 ha terminato la sessione in positivo dello 0,22% a 3.140 punti, il Dow Jones è salito dello 0,2% a 28.121 punti ed il Nasdaq ha messo a segno un +0,18% a 8.647 punti.

Azionario asiatico contrastato stamane, con Tokio che ha chiuso con un moderato rialzo dello 0,28% mentre Shanghai ed Hong Kong si dirigono verso la chiusura rispettivamente in rosso dello 0,13% ed in lieve guadagno dello 0,18%.

Intorno alle 9:05 il Ftse Mib aumento dello 0,28% a 23.619 punti, il Dax sale dello 0,33% a 13.279 punti, il Cac 40 è in positivo dello 0,15% 5.938 punti, l’Ibex 35 avanza dello 0,32% a 9.355 ed il Ftse 100 guadagna lo 0,27% a 7.423 punti.

Sull’obbligazionario lo spread Btp-Bund si aggira intorno a 163 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa l’1,258%.

Sul fronte societario è da rilevare che Borsa Italiana ha vietato ordini senza limiti di prezzo per il titolo Fos, che ieri è stato stato sospeso per eccesso di rialzo per la maggior parte della seduta, chiudendo infine con un imponente rialzo del 44%. Da seguire Bper, dopo che la BCE ha comunicato requisiti patrimoniali per il 2020, nettamente minori di quelli dell’istituto (Cet1 al 9% per la BCE, mentre la banca consta di un requisito al 13,23% al 30 settembre)

Il cambio Eur/Usd quota intorno la parità (-0,08%) a 1,101 dollari. Anche il future sul Brent scambia in intorno la parità (-0,06%) a 63,17 dollari la barile.