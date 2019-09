Borse Ue e Piazza affari aprono in deciso rialzo, su Rousseau vince il Si

Le principali borse europee e piazza affari hanno aperto in deciso rialzo; Piazza affari festeggia il Si della piattaforma Rousseau alla formazione del nuovo governo.

Rapporti geopolitici e commerciali

In Italia ieri il voto sulla piattaforma Rousseau da parte dei sostenitori del M5S ha raccolto il 79,3% di pareri favorevoli (circa 63.146 favorevoli contro 16.488 voti contrari), aprendo in pratica il sentiero per la formazione del nuovo governo “giallo-rosso”.

Già da oggi Conte potrebbe recarsi da Mattarella per formare la nuova squadra di governo. Circa le linee guida del nuovo programma di governo è stata pubblicata una bozza contenente 26 punti, toccando argomenti che spaziano dal blocco dell’aumento dell’IVA alla questione dell’immigrazione, dal taglio delle tasse alla riduzione del numero dei parlamentari, la riduzione dei tempi della giustizia civile, penale e tributaria ecc.

Nel Regno Unito continuano gli sviluppi sul fronte Brexit, dal momento che Boris Johnson ha perso la maggioranza in parlamento. Lo stesso avrebbe inoltre minacciato il voto anticipato qualora si proceda ad un rinvio della Brexit, scatenando la rabbia di chi vorrebbe un uscita dall’unione in presenza di un accordo.

Indicazioni macro

In Giappone il PMI servizi di agosto è salito a 53,3 punti, in aumento dai 51,8 punti di luglio ma lievemente sotto le stime degli analisti che attendevano un valore di 53,4 punti.

In Australia sono stati diffusi i dati relativi al Pil del secondo trimestre, che su rispetto al trimestre precedente è cresciuto dello 0,5% (rivisto dal +0,4% inizialmente comunicato), come da attese ed uguale alla precedente rilevazione del periodo gennaio-marzo. Su base annua il dato è cresciuto dell’1,4%, centrando le stime degli analisti ed in frenata rispetto la precedente misurazione in aumento dell’1,8%.

In Cina il PMI servizi di agosto ha registrato un valore di 52,1 punti, in aumento rispetto ai 51,6 punti di luglio e ai 51,7 punti previsti dagli analisti.

A seguire sono previsti: il PMI servizi di Spagna (ore 9:30), Italia (ore 9:45), Francia (ore 9:50), Germania (ore 9:55), zona euro (ore 10:00) e Regno Unito (ore 10:30); le vendite al dettaglio della zona euro (ore 11:00); negli Stati Uniti le richieste settimanali di nuovi mutui (ore 13:00) ed il saldo della bilancia commerciale di luglio (ore 14:30); la comunicazione del livello dei tassi d’interesse da parte della Bank of Canada (ore 16:00).

Borse

Ieri le borse USA hanno chiuso in territorio negativo. Lo s&P500 è arretrato dello 0,69%, il Dow Jones è sceso dell’1,08% ed il Nasdaq ha perso l’1,11%.

Positive stamane le borse asiatiche, trainate dai dati sul PMI servizi della Cina. Tokio ha chiuso in rialzo dello 0,18% mentre, Hong Kong e Shangai si trovano attualmente in salita del 3,38% e rispettivamente dello 0,93%

Intorno alle 9:05 il Ftse Mib risulta in rialzo dello 1,41% a 21.701 punti, il Dax consegue una salita dell’1,05%, il Cac 40 guadagna l’1,02%, l’Ibex 35 sale dello 0,87% ed il Ftse consegue un rialzo dello 0,59%.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:05, lo spread Btp-Bund risulta intorno ad un valore di 150 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,82%.

In Italia da tenere d’occhio il comparto bancario grazie allo spread basso, Mediaset per cui è prevista l’assemblea straordinaria e CNH Industrial dopo aver presentato il piano di separazione delle attività commerciali da quelle agricole e speciali.