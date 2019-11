Borse Ue e Piazza Affari aprono deboli, oggi il Pil dell’Eurozona

Le borse Ue e Piazza Affari aprono la sessione mostrando debolezza; sul Pil Giapponese pesa la guerra commerciale e la Cina mostra diversi dati macro inferiori alle stime; Pechino non vuole mettere nero su bianco la quantità di prodotti agroalimentari da importare; in arrivo i dati sul Pil di Eurolandia.

Rapporti geopolitici e commerciali

Sul fronte commerciale USA-Cina arrivano delle indiscrezioni per cui le trattative sarebbero in un fase di immobilità, a causa dell’indecisione della Cina sul quantificare e scrivere nero su bianco la mole di importazioni di prodotti agro-alimentari americani. A ciò si aggiunga il clima di attesa sulla decisione degli USA di rimuovere o meno parte delle tariffe punitive per facilitare il raggiungimento di un intesa.

Indicazioni macro

Il Pil Giapponese relativo al terzo trimestre 2019 è salito solamente dello 0,1% su base trimestrale, meno leggermente meno delle stime di crescita al +0,2% ed in rallentamento rispetto il +0,4% della precedente rilevazione; le cose non migliorano su base annua, dove il Pil è salito di un lieve 0,2%, in forte frenata rispetto alla misurazione precedente che rilevava un aumento dell’1,8% e nettamente meno delle consensus che attendeva una crescita dello 0,8%. A pesare sull’economia giapponese è la guerra commerciale USA-Cina che ha determinato un calo delle esportazioni, amplificato dal divieto di esportare semi conduttori alla Corea del Sud.

In Cina la produzione industriale ad ottobre è salita del 4,7% su base annua, meno delle stime di crescita al +5,4% nonché frenando rispetto al +5,8% di settembre; dall’inizio dell’anno il dato è salito del 5,6% su base annua, stabile rispetto. Le vendite al dettaglio ad ottobre sono aumentate del 7,2%, peggiore sia delle attese che della misurazione precedente, entrambe attestatesi a +7,8%. Gli investimenti in asset fissi sono saliti del 5,2% annuo, meno della crescita attesa stabile sulla precedente rilevazione, pari a +5,4%

La lettura preliminare del Pil della Germania del terzo trimestre 2019 è salito dello 0,1% rispetto il trimestre precedente, facendo meglio delle stime di contrazione a -0,1% ed in ripresa rispetto la precedente contrazione dello 0,2% (dato rivisto a ribasso da -0,1%); rispetto lo stesso periodo di un anno fa il Pil è salito dell’1%, più del consensus a +0,9% ed in deciso miglioramento rispetto la precedente contrazione a -0,1%.

In Francia il tasso di disoccupazione del terzo trimestre 2019 è stato pari all’8,6%, salendo più delle stime all’8,4% e rispetto la passata rilevazione all’8,5%. L’inflazione di ottobre è ferma allo 0%, facendo comunque meglio delle stime di contrazione a -0,1%; su base annua il dato è salito dello 0,8%, più del consensus a +0,7%.

Per il resto della giornata occorre monitorare diversi spunti: le vendite al dettaglio nel Regno Unito a ottobre (ore 10:30); le rilevazioni preliminari del il livello di occupazione e del Pil trimestrale della Zona Euro (ore 11:00); per gli Stati Uniti, le richieste iniziali settimanali di sussidi di disoccupazione e i prezzi alla produzione di ottobre (ore 14:30).

Sono attesi inoltre il rapporto mensile dell’Opec e il discorso del presidente della Fed oggi alla Commissione Bilancio della Camera

Borse

Ieri Wall Street ed il listino tecnologico hanno chiuso la sessione con debolezza, ma comunque nell’area dei massimi storici. Lo S&P 500 ha terminato più o meno intorno la parità (+0,07%) a 3.094 punti, il Dow Jones è salito dello 0,33% a 27.783 punti ed il Nasdaq ha chiuso lievemente sotto la parità (-0,05%) a 8.482 punti.

Stamane le principali borse asiatiche risultano in ordine sparso con gli investitori in un clima attendista circa novità sulla guerra commerciale, mentre Tokio risente anche dei deboli dati relativi alla crescita dell’economia. Il listino della capitale giapponese ha chiuso in perdita dello 0,76%, mentre ora Shanghai sta salendo di un lieve 0,16% ed Hong Kong perde l’1,08%

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib viaggia intorno la parità a 23.573 punti, il Dax si trova in perdita dello 0,18% a 13.206 punti, il Cac viaggia sui valori della precedente chiusura così come l’Ibex 35, mentre il Ftse 100 risulta in leggera discesa dello 0,12%.

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre intorno a 163 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa l’1,317%.

A livello societario occhio a Snam che ha diffuso i risultati; prosegue inoltre la pubblicazione dei conti intermedi di società come Alerion Clean Power,Cairo Communication, Geox, Ima e Mondo TV.