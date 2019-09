Borse Ue e Piazza Affari aprono deboli, in Italia atteso il voto su piattaforma Rousseau

Apertura debole per le principali borse europee e Piazza Affari, a causa dei rapporti USA-Cina e di un eventuale hard brexit promossa da Boris Jhonson; in Italia è atteso il voto sulla piattaforma Rousseau.

Rapporti geopolitici e commerciali

In Italia si ricorda il compito dell’attuale presidente Giuseppe Conte di formare il nuovo governo “giallo-rosso” fra M5S e PD; oggi inoltre i sostenitori pentastellati sono chiamati a votare sulla piattaforma Russeau, mossa decisiva per confermare o meno la formazione del nuovo esecutivo.

Sul fronte dei rapporti commerciali USA-Cina si attende che venga stabilita una nuova tornata di incontri diplomatici per il mese in corso, dopo che il primo settembre le due superpotenze hanno proceduto ad applicare le tariffe precedentemente stabilite.

Indicazioni macro

In Australia la banca centrale a deciso di lasciare i tassi invariati all’1,%, ai minimi storici e rispettando le attese degli analisti; dalla nota dell’istituto si legge che “è ragionevole aspettarsi che in Australia sarà richiesto un lungo periodo di bassi tassi di interesse per compiere progressi nella riduzione della disoccupazione e ottenere progressi più sicuri verso l’obiettivo di inflazione”. Sempre in Australia le vendite al dettaglio sono diminuite dello 0,1%, in frenata rispetto al precedente aumento dello 0,4% e peggiore delle attese degli analisti, che stimavano un aumento dello 0,2%.

In Italia ad agosto le immatricolazioni auto sono diminuite del 3,11% rispetto agosto 2018, a 88.939 unità, mentre da inizio anno sono diminuite del 3,02%, ammontando a a 1.325.162 unità. FCA ha subito una diminuzione del 16,16% registrando un numero di immatricolazioni pari a 20.767 unità.

A seguire sono previste le seguenti indicazioni macro: PMI costruzioni di agosto del Regno Unito (ore 10:30); i prezzi alla produzione della zona euro di luglio (ore 11:00); per gli Stati Uniti sono attesi il PMI manifatturiero di agosto (ore 15:45), le spese per l’edilizia, l’indice ISM manifatturiero e l’indice ISM dei prezzi del settore manifatturiero (ore 16:00).

Borse

Si segnala che ieri le borse USA sono rimaste chiuse per la festività dei lavoratori.

Deboli ed in controtendenza risultano le borse asiatiche, turbate dall’incertezza dell’esito delle trattative USA-Cina.

Tokio ha chiuso sulla parità mentre, attualmente, Hong Kong e Shanghai risultano rispettivamente in perdita dello 0,47% ed in rialzo dello 0,21%.

Intorno alle 9:05 il Ftse Mib risulta in ribasso dello 0,23% a 21.403 punti, il Dax consegue una discesa dello 0,34%, il Cac 40 perde lo 0,34%, l’Ibex 35 scende dello 0,% ed il Ftse consegue un rialzo dello 0,19%.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:05, lo spread Btp-Bund risulta intorno ad un valore di 167 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,97%.

Da tenere d’occhio CNH Industrial in attesa del capital market day (e del possibile scorporo di Iveco) e FCA a causa del suddetto decremento delle immatricolazioni.