Borse Ue e Piazza Affari aprono deboli, focus su shock petrolifero e Fed

Apertura cauta per borse Ue e Piazza Affari; gli operatori guardano allo Shock petrolifero e al meeting di domani della Fed in attesa di comunicazioni di politica monetaria.

Rapporti geopolitici e commerciali

Dopo l’attentato alle strutture petrolifere della Saudi Aramco avvenute lo scorso sabato ed il contestuale balzo quasi senza precedenti del prezzo del petrolio, il presidente americano Donald Trump ha subito puntato il dito contro l’Iran, il quale però ha prontamente rigettato le accuse.

Il number one della casa bianca sembra però aver fatto un passo in dietro, per attenuare i toni e favorire dialogo al fine di evitare rischi di guerra. Lo stesso avrebbe infatti affermato di attendere ulteriori verifiche, ma di essere allo stesso tempo pronto alla guerra se necessario; ha inoltre aggiunto di esser fiducioso circa il fatto che Teheran voglia arrivare ad un accordo.

Anche i Sauditi sembrerebbero percorrere la stessa linea di Trump, affermando che sarebbero state utilizzate armi iraniane ma tuttavia non dando direttamente la colpa a Teheran.

Indicazioni macro

Oggi è una giornata poco fitta di spunti operativi. Fra le comunicazioni previste per oggi si ha: l’indice Zew della Germania relativo alla situazione economica corrente ed al sentiment nel mese di settembre (ore 11:00); lo Zew di settembre relativo al sentiment nella zona euro (ore 11:00); per gli Stati Uniti, il tasso di utilizzo delle capacita produttive, la produzione industriale e manifatturiera ad agosto (ore 15:15) e l’indice NAHB del mercato immobiliare residenziale (ore 16:00). Previsto infine il discorso del membro della BCE Benoit Coeuré (ore 19:10).

Si segnala inoltre come il Presidente Trump si continui a battere per attuare manovre di politica monetaria ancor più accomodanti di quelle che vuole mettere in atto la Fed, muovendo come motivazione il confronto con il livello dei tassi stabilito dalle banche centrali dei paesi concorrenti. Per ora le stime degli analisti sono prevalentemente orientate verso un taglio di 25 punti base.

Borse

Dopo un balzo di oltre il 10% del prezzo del petrolio ora si assiste a delle moderate prese di profitto, con il future sul WTI che ora scambia a circa 62,1 euro e registrando un calo di circa lo 0,9%.

Fra gli altri effetti il ricorso a beni rifugio come commodities currencies, oro e bond americani.

Lo shock petrolifero ed il clima di attesa riguardo il meeting del FOMC hanno trascinato al ribasso le borse USA nella giornata di ieri. Lo S&P500 ha terminato in calo dello 0,31%, il Dow Jones in ribasso dello 0,52% ed il Nasdaq lasciando sul terreno lo 0,28%.

Discorso simile in Asia, dove però Tokio sembra aver tenuto botta chiudendo stamane poco sopra la parità (+0,06%). Attualmente Hong Kong e Shanghai si trovano in “profondo rosso” segnando perdite rispettivamente nell’entità dell’1,43% e dell’1,67%.

Intorno alle 9:05 il Ftse Mib risulta in ribasso dello 0,12% a 21.942 punti, il Dax consegue una discesa dello 0,1%, il Cac 40 staziona intorno la parità, l’Ibex 35 scende di uno 0,14% ed il Ftse risulta in negativo dello 0,17%

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre in leggero rialzo intorno ad un valore di 136 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa lo 0,88%.

A Milano occorre monitorare Atlantia che, dopo il brusco crollo di ieri, oggi dovrebbe attendere le dimissioni del ceo Giovanni Castellucci.