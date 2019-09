Borse Ue e Piazza Affari aprono deboli, atteso Draghi e i PMI

Apertura debole per le Borse Ue, in attesa di Draghi e dei PMI europei; gli Stati Uniti inviano truppe nel golfo persico; costruttivi i colloqui USA-Cina.

Rapporti geopolitici e commerciali

Circa il “braccio di ferro” commerciale fra USA e Cina si ricavano indicazioni opposte. Il South China Morning Post (SCMP) scrive che il Ministro dell’Agricoltura Cinese Han Jun avrebbe affermato la cancellazione del viaggio nelle fattorie del Montana e del Nebraska non c’entrava nulla con i negoziati commerciali e non era mai stato confermato, anche se verrà riprogrammato in un altro momento.

I negoziati sarebbero però lontani dal trovare un punto d’incontro. Sempre secondo il SCMP Trump avrebbe definito la Cina come una “minaccia per il mondo”, escludendo la possibilità di un “accordo parziale” o comunque di una tregua commerciale che sarebbe potuta arrivare al momento dell’incontro a Washington con la delegazione cinese guidata dal vice premier Liu He.

Tuttavia il ministro Han avrebbe detto che la parte dei colloqui relativa all’agricoltura è stata “molto buona” e che le due parti hanno “comunicazioni sufficienti e schiette”. Senza sbilanciarsi troppo Han ha aggiunto che Pechino è disposta a espandere il commercio agricolo e la cooperazione con gli Stati Uniti; questi ultimi, da parte loro, avrebbero rinunciato a imporre dazi su parte dei beni importati dalla Cina. Sul fronte americano l’Ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti a Washington ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che le discussioni sono state “produttive” e che gli Stati Uniti sono impazienti di accogliere una delegazione cinese per i colluqui in ottobre.

Sulle tensioni scattate dopo l’attacco alle strutture della Saudi Aramco vi è da rilevare che Washington ha inviato truppe militari aggiuntive nel Golfo Persico a risposta della richiesta Saudita. “Come ha chiarito il presidente, gli Stati Uniti non cercano un conflitto con l’Iran. Detto questo, abbiamo molte opzioni militari a disposizione nel caso si rivelassero necessarie”, ha detto il ministro americano della difesa Esper. Lo stesso avrebbe anche dichiarato di accelerare la consegna di armi, attrezzature, e truppe nel Golfo, principalmente a scopo difensivo.

Indicazioni macro

Inizio d’ottava poco “farcito” di indicazioni macro. Per oggi sono previste le rilevazioni preliminari per il mese di settembre degli indici PMI del settore manifatturiero, dei servizi e composito relativi alla Francia (ore 9:15), alla Germania (ore 9:30) alla zona euro (ore 10:00) ed agli Stati Uniti (ore 15:45).

Previsti inoltre la tendenza degli ordini industriali di settembre del Regno Unito (ore 12:00) ed il Chigago Fed National Activity Index di agosto degli Stati Uniti (ore 14:30).

Da ricordare anche, e soprattutto, il Discorso di Mario Draghi al Parlamento Europeo previsto per le ore 15:00

Borse

Continua il rialzo il petrolio dopo l’invio di truppe aggiuntive nel Golfo Persico, con il WTI in rialzo di quasi l’1% a 58,55$ , mentre il futures sul Brent segna +0,93 a 64,88 dollari.

Venerdi le borse USA hanno chiuso in perdita. Lo S&P500 ha terminato in ribasso dello 0,49%, il Dow Jones in rosso dello 0,59% ed il Nasdaq in discesa dello 0,8%.

In perdita stamane le borse Asiatiche, con Tokio che è chiuso per la festa dell’equinozio di autunno. Hong Kong sta perdendo lo 0,62% e Shanghai quasi l’1%.

Intorno alle 9:05 il Ftse Mib risulta in discesa dello 0,13% a 22.095 punti, il Dax consegue una perdita dello 0,25%, il Cac 40 registra un ribasso dello 0,16%, l’Ibex 35 si trova in rosso dello 0,17% ed il Ftse risulta in positivo dello 0,21%

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre a circa 142 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa lo 0,91%