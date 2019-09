Borse Ue e Piazza affari aprono deboli, attesa per la BCE

Apertura cauta per le principali borse europee e piazza affari, in un clima attendista in cui l’attenzione è rivolta alle prossime mosse di BCE e FED, in risposta al rallentamento delle economie globali dato anche dalle incertezze geopolitiche.

Rapporti geopolitici e commerciali

Il governo Conte Bis ha ottenuto la fiducia alla camera con 343 si, 263 no e 3 astenuti; a favore, ovvimente, PD, 5 Stelle e Liberi e Uguali.

In aula non sono naturalmente mancate le critiche provenienti da Lega e Fratelli d’Italia e Forza Italia; Lega e FDI hanno anche organizzato una manifestazione di protesta fuori Montecitorio. Il presidente Conte si è detto soddisfatto del lavoro svolto.

Se la maggioranza è stata blindata alla camera non è cosi scontato invece per quanto riguarda il senato, dove occorre raggiungere la quota di 161 voti favorevoli. In tale frangente il nuovo governo giallo rosso dovrebbe poter contare almeno su 164 voti certi: 105 dei 5 Stelle, 50 del PD e 9 del Gruppo Misto fra cui 4 del gruppo Liberi e Uguali. All’opposizione i no dovrebbero essere 139: 61 di Forza Italia, 58 della Lega, 18 di Fratelli d’Italia e uno da Paragone.

Indicazioni macro

Ad agosto l’inflazione cinese è salita dello 0,7% su base mensile, più delle stime di crescita dello 0,5% ed in accelerazione rispetto al +0,4% di luglio. Su base annua il dato è salito del 2,8%, nella stessa entità della precedente rilevazione ma lievemente di più delle stime degli analisti al +2,7%. Sempre in Cina l’indice dei prezzi alla produzione di agosto segna una contrazione dello 0,8%, in peggioramento rispetto alla precedente contrazione dello 0,3% e lievemente migliore della flessione attesa dello 0,9%.

La produzione industriale francese a luglio è cresciuta dello 0,3% su base mensile, inferiore alle attese di aumento dello 0,5% ma in deciso miglioramento rispetto la precedente rilevazione, in contrazione del 2,3%. Su base annua il valore ha mostrato una flessione dello 0,2%, rispetto alla precedente contrazione dello 0,1% (dato rivisto da 0%) e peggiore delle attese di crescita al +0,5%.

Da segnalare inoltre che Fitch ha rivisto al ribasso le stime sul Pil di Cina, Eurozona e Stati Uniti.

A seguire sono previste le seguenti indicazioni macro: la produzione industriale italiana di luglio (ore 10:00); per il Regno Unito i dati sul mercato del lavoro fra cui la variazione dei sussidi di disoccupazione di agosto, l’indice dei salari medi inclusi i bonus, le richieste di sussidi di disoccupazione, la variazione del livello di occupazione su base trimestrale ed i tasso di disoccupazione di luglio (ore 10:30);

Borse

Le borse USA hanno chiuso mostrando debolezza ieri.

Lo S&P500 ha chiuso intorno alla parità, il Dow Jones con una moderata salita dello 0,14% ed il Nasdaq in perdita di circa lo 0,19%.

Le borse asiatiche mostrano due velocità stamane. Tokio ha chiuso in rialzo di circa lo 0,35%, mentre Hong Kong e Shanghai proseguono verso la chiusura registrando rispettivamente un rialzo dello 0,23% ed una perdita dello 0,12%.

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib risulta in ribasso dello 0,12% a 21.962 ti, il Dax consegue una discesa dello 0,2%, il Cac 40 perde lo 0,22%, l’Ibex 35 scende di un lieve 0,07% ed il Ftse risulta in negativo dello 0,37%.

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre intorno ad un valore di 153 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,96%.