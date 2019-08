Borse Ue e Piazza Affari aprono deboli all’indomani della BCE, attesa oggi la BoE

Apertura debole per le borse europee e Piazza Affari all’indomani della BCE. Attesi per oggi la BoE e i PMI dei paesi della zona euro; proseguono i conti trimestrali.

Rapporti geopolitici e commerciali

I colloqui fra i funzionari statunitensi e cinesi si sono conclusi ieri allo Xijiao State Guest Hotel di Shangai e sono stati definiti efficaci e costruttivi.

Indicazioni macro

Nonostante ciò le questioni più calde circa l’acquisto di prodotti commerciali da parte della Cina, o sull’allentamento delle restrizioni statunitensi al colosso cinese Huawei Technologies, non sono state ancora risolte. Gli appuntamenti riprenderanno a settembre.

In Cina il PMI manifatturiero sale dai 49,4 punti ai 49,9 punti di luglio, battendo le attese di 49,6 punti. A seguire sono previsti i PMI del settore manifatturiero di luglio per l’Italia (ore 9:45), la Francia (ore 9:50), la Germania (ore 9:55), la zona euro (ore 10:00 ) ed il Regno Unito (ore 10:30).

Svolta “epocale” negli Stati Uniti dove la Fed ha abbassato per la prima volta, dopo circa 10 anni, i tassi di 25 punti base portandoli nel range del 2-2,25%. Questa la motivazione di Powell: “proteggere l’economia americana da rischi negativi dati da una crescita mondiale debole e dall’incertezza data dalla politica commerciale”. Nonostante tale cambiamento il presidente Trump avrebbe voluto un taglio più sostanzioso, nell’ordine di 50 punti base, tanto è che i mercati non sono rimasti propriamente soddisfatti ed hanno reagito con ribassi. La Fed ha comunque lasciato aperta la possibilità di un ulteriore taglio, qualora ciò sia necessario “per sostenere l’espansione, con un mercato del lavoro forte e un’inflazione vicina all’obiettivo simmetrico del 2%”.

Oggi è invece il turno della Bank of England per quanto riguarda decisioni di politica monetaria; gli operatori attendono tassi invariati allo 0,75%.

Borse

Chiusura in rosso per Wall Street, rimasta insoddisfatta dal taglio di 25 punti base dei tassi. Lo S&P 500 ha terminato in ribasso dell’1,1%, il Nasdaq a -1,2% e il Dow Jones in ribasso dell’1,23%.

Deboli stamane le borse asiatiche, con Tokio che ha chiuso in rialzo di un lieve 0,1%.

In controtendenza Hong Kong e Shanghai, che ora stanno perdendo rispettivamente lo 0,95% e lo 0,8%.

Intorno alle 9:05 in apertura il Ftse Mib risulta sulla parità a 21.398 punti, il Dax consegue un ribasso dello 0,36%, il Cac 40 perde lo 0,2%, l’Ibex 35 in controtendenza sale dello 0,14% ed il Ftse risulta in ribasso dello 0,52%.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:05, lo spread Btp-Bund risulta intorno ad un valore di 201 punti base, con il rendimento del decennale italiano all’1,59%.

Attesi per oggi i conti Autogrill, Azimut, Mps, Cnh Industrial, Enel, Pirelli e Prysmian. Quelli già stati resi noti, prima dell’apertura dei mercati, sono stati Generali, Snam e Tenaris.