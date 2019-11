Borse Ue e Piazza Affari aprono deboli a causa delle tensioni USA-Cina

Borse Ue e Piazza Affari deboli in apertura, a causa dell’aumento delle tensioni fra USA e Cina per la firma di Trump sulla legge pro-democrazia ad Hong Kong; in Italia il tesoro emettere Btp e Ccteu per un controvalore di 5,75 miliardi, mentre potrebbero arrivare delle novità circa le trattative fra Mediaset e Vivendi.

Rapporti geopolitici e commerciali

Tornano le tensioni fra USA e Cina, non riguardo le differenti posizioni sul fronte commerciale ma a causa del fatto che il presidente americano Donald Trump nella serata di ieri avrebbe firmato la legge a sostegno degli attivisti pro democrazia di Hong Kong, lo Human Rights and Democracy Act. Il tycoon avrebbe firmato inoltre un altro provvedimento che vieterebbe la vendita di gas lacrimogeni, proiettili di gomma e pistole stordenti alle forze di polizia di Hong Kong.

Immediata e dura la risposta della Cina, che avrebbe convocato l’ambasciatore degli Stati Uniti a Pechino per chiedere di non attuare la legge e di non interferire con le questioni interne della Cina. “Avvisiamo gli Stati Uniti a non agire arbitrariamente, o la Cina prendererà decise contromisure, e gli Usa dovranno sostenere tutte le relative conseguenze”, si legge in un comunicato emesso dal Ministero degli Esteri. Quello che ora è da vedere è se questa mossa non pregiudicherà la già delicatissima situazione sulle trattative sui dazi, il cui eventuale blocco andrebbe a discapito di entrambe le parti.

Indicazioni macro

In Giappone ad ottobre le vendite al dettaglio sono crollate del 14,4% su base mensile, risultando peggiore del calo del 10,4% atteso dal consensus e in deciso peggioramento rispetto alla crescita del 7,2% di settembre; su base annua il dato è sceso del 7,1%, registrando anche in tal caso un forte peggioramento sia rispetto alla crescita del 9,2% di settembre che del calo atteso al 3,8%. Ad influire sul crollo delle vendite è stato l’aumento dell’IVA scattato a settembre.

Il Pil svizzero relativo al terzo trimestre è salito dello 0,4% su base trimestrale, facendo meglio della crescita attesa a +0,2% che del +0,3% relativo al secondo trimestre; su base annua il dato è cresciuto dell’1,1%, in deciso miglioramento rispetto rispetto il precedente aumento dello 0,2% e superiore alla crescita attesa dello 0,8%.

A seguire, in agenda per oggi sono previste diverse indicazioni da seguire. In mattinata verranno diffusi i dati relativi ai prezzi di produzione italiani ad ottobre (ore11:00), mentre per la Zona Euro sono previsti il sentiment del settore industriale e dei servizi, nonché la fiducia dei consumatori a novembre (ore 11:00). In seguito è prevista anche la rilevazione preliminare dell’inflazione tedesca a novembre.

Sul fronte emissioni il tesoro oggi conclude il tris di aste di fine mese con l’emissione di Btp a 5 e 10 anni e di Ccteu per un controvalore complessivamente offerto di 5,75 miliardi di euro

Borse

Le Borse USA ieri hanno chiuso con moderati guadagni procedendo in territorio inesplorato, mentre oggi rimangono chiuse per il giorno del ringraziamento e domani l’operatività sarà dimezzata alla sola prima parte della giornata. Lo S&P 500 ieri ha terminato mettendo a segno un +0,42% a 3.153 punti, il Dow Jones è salito di un lieve 0,15% a 28.164 punti ed il Nasdaq è risultato in positivo dello 0,66% a 8.705 punti.

Deboli stamane le principali borse asiatiche, scosse dalle tensioni innescate dalla firma di Trump sulla legge a sostegno della democrazia ad Hong Kong. Tokio ha chiuso con un lieve ribasso dello 0,12%, Shanghai sta scendendo dello 0,47% e Hong Kong è in negativo dello 0,22%.

Intorno alle 9:05 il Ftse Mib scende dello 0,36% a 23.401 punti, il Dax perde lo 0,41% a 13.232 punti, il Cac 40 è in negativo dello 0,38% 5.904 punti, l’Ibex 35 staziona intorno la parità (-0,04%) a 9.359 ed il Ftse 100 scende dello 0,61% a 7.384 punti.

Sull’obbligazionario lo spread Btp-Bund si aggira intorno a 168 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa l’1,306%.

Sul fronte societario italiano attenzione a Mediaset, poiché potrebbero arrivare novità sulla trattative con Vivendi.

Il cambio Eur/Usd sale dello 0,13% a 1,1012 dollari, mentre il future sul Brent scambia in ribasso dello 0,49% a 62,70 dollari la barile.