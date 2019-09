Borse Ue e Piazza Affari aprono caute

Apertura cauta per borse Ue e Piazza Affari, nonostante le parole positive di Trump sul fronte USA-Cina; attesi il bollettino economico della BCE ed il discorso di Draghi; in Italia prevista inoltre emissione di BOT semestrali.

Rapporti geopolitici e commerciali

Donald Trump è stato accusato di impeachmanet dalla democratica Nancy Pelosi, e l’oggetto d’accusa sarebbe stata la telefonata al suo omologo ucraino -Volodymyr Zelensky- su cui avrebbe fatto pressioni per indagare sull’ex vicepresidente democratico Joe Biden e su suo figlio Hunter.

Ebbene, come, promesso è stato pubblicata la trascrizione di quella famosa telefonata. Nel documento si leggono frasi come di Trump come “Vorrei che ci facessi un favore… Mi piacerebbe che scoprissi cosa è successo in questa situazione legata all’Ucraina, che chiamano Crowdstrike… Mi piacerebbe che il procuratore generale chiamasse te o qualcuno dei tuoi, e vorrei che tu andassi a fondo in questa vicenda”; risposte dal presidente Zelensky “….Riguardo l’indagine io garantisco come presidente dell’Ucraina che tutte le inchieste verranno condotte in modo aperto e chiaro. Quello te lo garantisco”. Circa le presunte pressioni di cui si parla non viene fatta alcuna menzione esplicita al rapporto fra gli aiuti degli Stati Uniti e l’indagine, ma si possono leggere spezzoni in cui Trump dice a Zelensky come gli USA stessero aiutando l’Ucraina molto più di quanto non stiano facendo gli stati europei.

Se tale notizia aveva creato timore nelle borse, portandole a scendere con certa forza, le dichiarazioni del Tycoon circa i rapporti commerciali USA-Cina hanno contribuito a limitare le perdite. Lo stesso, nel corso di una sessione all’Onu sul Venezuela, avrebbe infatti affermato il possibile raggiungimento di un accordo molto prima del previsto. Il presidente americano ha inoltre annunciato progressi sul raggiungimento di un grande accordo commerciale con il Giappone che, a sua detta, dovrebbe migliorare il deficit commerciale degli USA. L’accordo -parziale- include ad esempio la riduzione dei dazi sulle esportazioni di carne suina e carni bovine fresche in Giappone e questo, da parte sua, potrà applicare misure protezionistiche temporanee su alcuni dei prodotti per poter assorbire lo shock di un aumento delle importazioni.

Indicazioni macro

Il Gfk German Consumer Climate, che misura il livello di fiducia dei consumatori nei confronti dell’economia, si attesta a 9,9 punti, risultando in leggero aumento rispetto alla rilevazione precedente di 9,7 punti e moderatamente migliore delle stime a 9,6 punti.

A seguire in agenda per oggi sono previste diverse indicazioni macro importanti fra cui: la bilancia commerciale italiana di agosto (ore 10:00); un asta di Bot a sei mesi per un totale offerto di 6,5 miliardi di euro; per gli Stati Uniti, le richieste iniziali settimanali di sussidi di disoccupazione, il Pil relativo al secondo trimestre, la rilevazione preliminare della bilancia commerciale, le scorte all’ingrosso e quelle al dettaglio (ore 14:30).

Molto importanti anche il bollettino economico mensile della BCE (ore 10:00) ed il discorso di Draghi (ore 15:30)

Borse

Le parole di Trump ieri hanno trainato al rialzo le borse USA. Lo S&P500 ha chiuso in salita dello 0,62%, il Dow Jones con performance simile ed il Nasdaq in guadagno dell’1,05%.

Le principali borse asiatiche risultano poco toniche ed in ordine sparso. Tokio ha chiuso con un moderato guadagno dello 0,13% mentre Hong Kong e Shanghai si dirigono verso la chiusura rispettivamente intorno la parità ed in perdita dello 0,9%

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib risulta in salita dello 0,1% a 21.810 punti, il Dax consegue una lievissima perdita dello 0,04%, il Cac 40 registra un ribasso dello 0,15%, l’Ibex 35 si trova in negativo dello 0,23% ed il Ftse risulta in discesa dello 0,16%

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre in leggero rialzo intorno a 143 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa lo 0,85%.

Attenzione a Tim, il cui Cda oggi si riunirà; potrebbero emergere alcune novità sul tema governance.