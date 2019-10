Borse Ue e Piazza Affari aprono caute, focus su trattative USA-Cina

Borse Ue e Piazza affari aprono caute, in un clima che attende gli sviluppi circa il tanto atteso accordo commerciale fra USA e Cina; da giovedì nuovi colloqui.

Rapporti geopolitici e commerciali

Sul fronte commerciale riprendono le trattative fra Stati Uniti e Cina, anche se il raggiungimento di un accordo appare ancora non molto vicino, specie se si considera il recente aggravarsi delle tensioni dopo che Trump e il suo staff, per frenare il flusso d’investimenti verso la Cina hanno anche considerato di de-listare le aziende cinesi dalle borse Statunitensi.

Insomma, per capire qualcosa in più sull’evoluzione di questa situazione incerta occorre attendere la conclusione di questa nuova tornata di incontri diplomatici, che cominceranno giovedì, fra i funzionari delle due superpotenze.

Si ricorda inoltre che dal 15 ottobre partirà l’aumento delle tariffe al 30% (dal 25%) su circa 250 miliardi di dollari di beni importati dalla Cina.

Indicazioni macro

In Giappone il super indice che misura l’evoluzione prospettica dell’economia è sceso dai 93,7 punti di luglio ai 91,7 punti di agosto.

Gli ordini alle fabbriche tedesche ad agosto si sono contratti dello 0,6%, più della flessione attesa dello 0,3% ma in leggero miglioramento se confrontato al calo precedente a -2,1%.

A seguire è prevista una giornata quasi priva di indicazioni macro, fra cui si ricordano l’indice Halifax dei prezzi delle case nel Regno Unito a settembre (ore 9:30) e l’indice Sentix che misura la fiducia degli investitori nell’economia della Zona Euro ad ottobre (ore 10:30).

Atteso inoltre il discorso del number one della Federal Reserve Gerome Powell (ore 19:00).

Borse

La chiusura dello scorso venerdì per le borse statunitensi è stata piuttosto positiva. Lo S&P500 ha , il Dow Jones ed il Nasdaq hanno terminato tutti con un guadagno nell’ordine dell’1,40% circa.

Fra le principali borse asiatiche la piazza cinese e quella di Hong Kong (nonostante gli scontri ininterrotti fra manifestanti e polizia) restano chiuse per festività, rispettivamente per l’ultimo giorno di festa nazionale e per il giorno di Chung Yeung; Tokio ha concluso la seduta con una lieve discesa dello 0,16%.

Intorno alle 9:05 il Ftse Mib registra un ribasso dello 0,21% a 21.425 punti, il Dax scende dello 0,13%, il Cac 40 consegue una discesa dello 0,35%, l’Ibex 35 si trova in perdita per lo 0,11% ed il Ftse risulta in discesa dello 0,22%

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre più o meno stabile intorno a 151 punti base, con il rendimento del decennale italiano salito a circa lo 0,93%.

A livello societario da seguire Banco BPM ed UBI dal momento che sarebbe al vaglio lo studio del dossier su una possibile fusione dei due istituti.