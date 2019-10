Borse Ue e Piazza Affari aprono caute, focus su colloqui USA-Cina e Brexit

Borse Ue e Piazza Affari aprono caute, contrastate fra l’ottimismo sui colloqui commerciali USA-Cine e l’incertezza che serpeggia sul fronte Brexit (in cui Bercow ha respinto la mozione per rimettere ai voti l’accordo raggiunto con l’Ue).

Rapporti geopolitici e commerciali

Sul fronte dei rapporti USA-Cina il consigliere della casa bianca Larry Kudlow ha dichiarato che i dazi che dovrebbero partire a dicembre potrebbero essere rimossi se le trattative commerciali saranno positive, alimentando così l’ottimismo di Trump circa il raggiungimento di un accordo.

Lo stesso vice ministro degli Esteri cinese Yucheng ha espresso la sua positività parlando di progressi nei colloqui commerciali

Per quanto riguarda la Brexit si è verificato l’ennesimo intoppo per Boris Jonhson. Lo speaker della camera dei comuni John Bercow ieri ha respinto la mozione del governo in cui si chiedeva di rimettere ai voti l’accordo raggiunto con l’unione europea. La motivazione addotta è che le due mozioni sono sostanzialmente uguali. Ecco quindi che il tempo inizia a stringere per approvare tutta la legislazione accessoria necessaria ad attuare l’uscita dall’Ue, che ora potrebbe essere prorogata rispetto al 31 ottobre.

Indicazioni macro

In cantiere per oggi poche indicazioni macro. Si ricordano solamente la tendenza degli ordini industriali nel Regno Unito ad ottobre (ore 12:00) e, per gli Stati Uniti, le vendite di case esistenti per il mese di settembre e l’indice manifatturiero della Fed di Richmond per il mese di ottobre (ore 16:00).

Da segnalare che oggi si concluderà il collocamento retail del BTP Italia; le richieste finora hanno toccato 2 miliardi di euro, facendo meglio della precedente emissione di novembre 2018. Si ricorda inoltre il sondaggio della BCE sui prestiti bancari

Borse

Ieri le borse USA hanno chiuso in verde, trainate dall’ottimismo delle parole di Kudlow sulle trattative commerciali e anche dal buon andamento delle trimestrali. Lo S&P 500 ha conseguito un rialzo dello 0,69% più o meno a 3000 punti tondi, il Dow Jones è salito dello 0,21% a 26.827 punti ed il Nasdaq ha messo a segno un guadagno dello 0,91% a 8.163 punti.

Positive stamane le principali borse asiatiche, rimaste orfane del listino di Tokio per la cerimonia d’incoronazione dell’imperatore Naruhito. Il listino di Hong Kong risulta in salita dello 0,33% mentre quello di Shanghai sale dello 0,42%.

Intorno alle 9:05 il Ftse Mib risulta in rialzo dello 0,13% a circa 22.503 punti, il Dax registra una salita dello 0,19%, il Cac 40 risulta intorno la parità, l’Ibex 35 guadagna lo 0,11% ed il Ftse 100 viaggia intorno la parità (+0,06%).

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre intorno a 141 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa l’1,07%.

A livello societario Salvatore Rossi, ex direttore generale di Banca D’Italia, è stato nominato presidente di Tim al posto dell’uscente Fulvio Conti. Cosi il Cda ha deciso all’unanimità per la cooptazione di Rossi e la sua nomina con le attribuzioni da legge, Statuto e documenti di autodisciplina (ivi inclusa la partecipazione di diritto al comitato strategico)”. Il CDA ha inoltre accertato il possesso dei requisiti d’indipendenza di Salvatore Rossi e confermato la qualifica di Consigliere indipendente.

Banco BPM ha concluso con successo il collocamento del bond senior da 500 milioni con scadenza al 2025, portando l’ammontare complessivo delle emissioni pubbliche nel 2019 a 2,4 miliardi

di euro. L’obbligazione paga una cedola fissa dell’1,75% e ha un prezzo di emissione pari a 99,908%

equivalente a uno spread del 2% sopra il tasso swap di riferimento.