Borse Ue e Piazza Affari aprono caute, focus su Brexit

Borse Ue e Piazza Affari aprono caute, con l’attenzione degli operatori rivolta alla riunione del consiglio europeo che al centro delle discussioni avrà il tema della Brexit. Ieri Mattarella ha incontrato il presidente Trump alla casa bianca e si è parlato principalmente di dazi e questione Curda (ma anche circa la Nato, impeachment ecc.

Rapporti geopolitici e commerciali

Nella giornata di ieri il presidente americano Donald Trump ha incontrato alla Casa Bianca il capo dello stato italiano Sergio Mattarella, al centro dei colloqui il tema caldo dei dazi e la guerra in Siria.

Circa le tensioni commerciali l’attenzione è stata rivolta subito ai 7,5 miliardi di tariffe stabilite dal WTO per la vicenda Boeing-Airbus, fra cui rientrano anche circa 450 milioni di prodotti agroalimentari italiani. Così il Tycoon si è espresso dicendo di prendere “in considerazione le rimostranze dell’Italia che ritiene di essere stata eccessivamente penalizzata dai dazi”, aggiungendo che “l’Italia ha un problema su come i 7,5 miliardi di dollari di dazi sono stati suddivisi. Crede di avere avuto un ruolo minore rispetto ad altri paesi come la Francia o la Germania”.

Da tali dichiarazioni si può carpire come il number one della casa bianca sia intenzionato a non voler esser troppo duro con l’Italia, avendo già escluso i vini italiani dalle misure del WTO. Così, per Mattarella “sembra preferibile confrontarsi subito e tenere conto delle diverse posizioni. L’alternativa è il rischio di metterci su una strada che in ogni caso necessiterà di un punto d’incontro e allora tanto vale cercarlo subito.”

Sul fronte siriano il presidente Trump ha ribadito ha rimarcato la correttezza della scelta di voler imporre sanzioni e di ritirare le truppe americane dalla Siria, perché “non voglio far parte di una guerra tra Turchia e Siria”; i curdi sono molto ben protetti, non sono degli angeli. Il Pkk è una minaccia peggiore di Isis”, ha aggiunto.

Per quanto riguarda la Brexit, l’apposito ministro per la Brexit Stephen Barclay ha confermato che il Boris Johnson chiederà di prorogare l’uscita dall’Ue oltre il 31 ottobre, se entro sabato non ci sarà un accordo con Bruxelles approvato dal parlamento.

Indicazioni macro

E proprio a Bruxelles i leader europei si riuniranno per il Consiglio, mettendo al centro delle discussioni la Brexit.

Per la giornata di oggi sono previsti i seguenti dati economici: il saldo della bilancia commerciale italiana di agosto(ore 10:00); le vendite al dettaglio del Regno Unito di settembre (ore 10:30); per gli Stati Uniti, le concessioni edilizie di settembre, le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione, il Philadelphia Fed Business Outlook di ottobre (ore 14:30), la produzione industriale di settembre (ore 15:15) e le scorte di petrolio (ore 17:00).

Borse

Giornata poco tonica ieri per le borse USA. Lo S&P500 è arretrato dello 0,20% a un tiro di schioppo dai 3.000 punti (a circa 2.990 punti), il Dow Jones ha chiuso lievemente sotto la parità (-0,08%) a 27.000 punti ed il Nasdaq è sceso dello 0,3% a 8.124 punti.

Stamane le principali borse asiatiche risultano in controtendenza. Tokio ha chiuso debole a -0,1% mentre, attualmente, Hong Kong sta salendo dello 0,5% e Shanghai si trova praticamente intorno la parità (-0,05%).

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib risulta sulla parità (+0,04%) a circa 22.437 punti, anche il Dax registra valore intorno la parità (+0,08%), il Cac 40 scende di uno 0,14%, l’Ibex 35 si mostra invariato rispetto la chiusura precedente (-0,02%) ed il Ftse 100 registra una lieve salita dello 0,16%.

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre intorno a 140 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa l’1,01%.