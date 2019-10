Borse Ue e Piazza affari aprono caute, focus su Brexit

Borse Ue e piazza affari aprono caute durante il secondo giorno del summit del Consiglio Europeo, dov’è al vaglio l’accordo sulla brexit, nonché alla vigilia dell’approvazione dello stesso da parte del parlamento britannico; Pil cinese cresce ai minimi da circa 30 anni, ma la causa dovrebbe essere data dai conflitti commerciali con gli Usa e dal rallentamento dell’economia mondiale.

Rapporti geopolitici e commerciali

Oggi è il secondo giorno del summit del Consiglio Europeo, dove è al vaglio l’accordo proposto che pone le condizioni per la Brexit, e che dovrà esser approvato anche dal parlamento britannico, nella giornata di domani, per essere effettivo. L’incognita rimane dunque soprattutto in relazione al voto del Dup, partito unionista nord irlandese che ha già espresso il suo parere poiché l’accordo, a loro detta, non perseguirebbe i loro interessi.

Sul fronte dazi vi è da rilevare che da oggi entra in vigore l’aumento delle tariffe sui prodotti importati dalla Ue, a favore degli Stati Uniti, stabiliti dal Wto per la vicenda Airbus-Boeing. L’aumento dei dazi riguarda un importo di 7,5 miliardi di dollari di prodotti dell’Unione Europea, che andrà a colpire aerei Airbus, vini francesi, whiskey scozzesi e dei prodotti italiani (in particolare il parmigiano reggiano).

Indicazioni macro

Nel terzo trimestre il Pil della Cina è salito del 6% su base annua (si tratta della crescita più lenta da circa 30 anni), leggermente meno delle aspettative di crescita del 6,1% e della precedente rilevazione a +6,2% ; su base trimestrale il Pil è cresciuto dell’1,5%, in linea con le attese ed in moderata frenata rispetto la precedente misurazione a +1,6%. A settembre la produzione industriale è cresciuta del 5,8% su base annua, facendo meglio delle attese di crescita al +4,9% e delle precedente misurazione in aumento del 4,4%. Gli investimenti in asset fissi ( ossia investimenti capitali non-rurali come fabbriche, strade, reti elettriche, e immobili) sono risultati in aumento del 5,4% su base annua, lievemente meno delle attese e della rilevazione di agosto, entrambe pari a +5,5%. Sempre a settembre le vendite al dettaglio sono cresciute del 7,8% su base annua, centrando le stime degli analisti ed in accelerazione rispetto al precedente +7,5%.

In Giappone a settembre l’inflazione è salita dello 0,2% su base annua, in linea con le attese ma in lieve rallentamento rispetto alla precedente cresciuta a +0,3%. Escludendo i beni alimentari il dato core ha registrato un incremento annuo dello 0,3%, anche in tal caso uguale alle stime ma in frenata rispetto al precedente +0,5%.

Dopo la scorpacciata di dati giunti da Cina e Giappone non vi sono molti spunti importanti da monitorare. Si ricorda il solo Leading Indicator di settembre degli Stati Uniti (ore 16:00).

Borse

Nella giornata di giovedì le borse Statunitensi hanno chiuso in positivo. Lo S&P500 ha terminato la sessione in salita dello 0,28% sulla soglia dei 3.000 punti, il Dow Jones ha chiuso sopra la parità a +0,09% poco sopra i 27.000 punti ed il Nasdaq è cresciuto dello 0,4% a 8.157 punti circa.

Contrastate stamane le principali borse asiatiche dopo la dffusione di alcuni dati macro importanti. Tokio ha chiuso in positivo dello 0,18%, mentre attualmente Hong Kong e Shanghai risultano in perdita rispettivamente dello 0,48% e dell’1,32%.

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib risulta intorno la parità (-0,05%) a circa 22.363 punti, anche il Dax registra valore intorno la parità (-0,04%), il Cac 40 scende di uno 0,52%, l’Ibex 35 perde lo 0,12% ed il Ftse 100 registra una discesa dello 0,29%.

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre intorno a 140 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa l’1,01%.