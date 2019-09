Borse Ue e Piazza Affari aprono caute ed in ordine sparso dopo Fed e BoJ

Apertura cauta per le borse europee e Piazza Affari, in un contesto che ha visto Fed e BoJ protagoniste della scena circa le decisioni sui livelli dei tassi d’interesse; Fed ha tagliato i tassi di 25 pb come da attese (con un Trump infuriato), la BoJ li ha lasciati invariati; a seguire è il turno della Swiss National Bank e della BoE.

Rapporti geopolitici e commerciali

Sul fronte dei rapporti geopolitici e commerciali nessuno sviluppo degno di nota, se non le rassicurazioni provenienti dagli Stati Uniti e dall’Arabia Saudita sugli interventi atti ad una normale ripresa della produzione dell’oro nero.

Dati economici

Banche centrali protagoniste della Scena.

Ieri la Fed ha tagliato i tassi d’interesse di 25 punti base nel range 1,75%-2%, come da attese degli analisti, ma non all’unamimità ossia con 7 voti favorevoli e 3 contrari: 2 avrebbero voluto tassi invariati mentre uno un taglio più sostanzioso di 50 pb, come avrebbe voluto Trump.

Nel corso della conferenza stampa Jerome Powell ha comunque lasciato capire che la Fed è pronta ad un futuro ulteriore taglio dei tassi, nonché ad un nuovo possibile Quantitative Easing. Fra le motivazioni che, a detta del number one della Fed hanno spinto all’abbassamento del costo del denaro, vi sono le tensioni commerciali con la Cina -nonostante la Fed non si occupi di politica commerciale- che pesano sull’outlook economico ed il rallentamento dell’economia globale.

Il presidente Trump si è invece infuriato perché il taglio non è stato fatto nell’entità da lui voluta. “Jay Powell e la Federal Reserve falliscono di nuovo. Non hanno ‘fegato’, nessun senso, nessuna visione! Un comunicatore terribile!”, afferma Trump in un Tweet esprimendo la sua rabbia per la decisione presa.

A seguito del taglio della Fed stamane è toccato decidere alla Bank of Japan sul livello del costo del denaro. In tale sede è stato deciso di lasciare i tassi invariati al -0,1%, rispettando le attese degli analisti; tale situazione rimmarrà così a lungo, almeno fino alla primavera del 2020.

Altre decisioni sui tassi d’interesse verranno prese in giornata dalla banca centrale svizzera e dalla Bank of England.

Fra le altre indicazioni macro degne di nota troviamo: le vendite al dettaglio del Regno Unito ad agosto (ore 10:30); negli Stati Uniti, le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, le partite correnti del secondo trimestre, l’indice di produzione della Fed di Philadelphia di settembre (ore 14:30) e le vendite di case esistenti ad agosto (ore 16:00).

Borse

Le borse USA non hanno reagito nel migliore dei modi al taglio dei tassi, mostrando debolezza e ordine sparso nella chiusura di ieri. Lo S&P500 ha terminato la sessione intorno la parità, il Dow Jones con un lieve guadagno dello 0,13% ed il Nasdaq in negativo dello 0,11%.

Le borse asiatiche risultano in ordine sparso questa mattina. Il Nikkei ha chiuso in positivo dello 0,38%, sostenuto dalla decisione della BoJ di lasciare i tassi invariati; Shaghai risulta attualmente in positivo dello 0,33% mentre Honk Hong affonda in negativo dell’1,47%.

Intorno alle 9:05 il Ftse Mib risulta in salita di un lieve 0,1% a 21.967 punti, il Dax consegue una discesa dello 0,15%, il Cac 40 risulta intorno la parità (+0,01%), l’Ibex 35 risulta in guadagno dello 0,21% ed il Ftse risulta in negativo dello 0,27%

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre più o meno stabile intorno ad un valore di 140 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa lo 0,91%